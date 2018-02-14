Иностранные посольства в Москве продолжают получать конверты с порошком, ими занялась полиция Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В посольстве Нидерландов эвакуация не проводилась, сообщили ТАСС в дипмиссии. "Однако мы находимся в контакте с российскими специальными службами", - добавили там. По словам информированного источника



Вещество и конверт отправлены в лабораторию, где специалисты установят его происхождение. "Скорее всего, это дело рук одного человека", - предположил собеседник агентства. Безвредным оказалось и вещество, присланное в посольство Чехии, однако ради безопасности часть здания на несколько часов была эвакуирована. Сотрудников, имевших доступ к конверту, изолировали, рассказала представитель чешского МИД Михаэла Лагронова.



К исследованию присланных в посольства веществ подключалось МЧС. На место направлялись мобильные лаборатории МЧС для проведения экспресс-анализа для замеров радиации и химических веществ. Исследование показало, что вещество не представляет угрозы для работников посольств и населения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ведомства. Порошок передан сотрудникам полиции для проведения экспертиз.



По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в составе порошка обнаружен фипронил - химическое действующее вещество пестицидов, применяемое для борьбы с паразитами у домашних животных и для уничтожения различных вредителей в сельском хозяйстве. В справке агентства говорится, что в больших дозах или при длительном потреблении это вещество может быть опасно для почек, печени и щитовидной железы человека, в малых может вызывать раздражение глаз и кожи, а также тошноту.



"Порошковая" атака продолжается по меньшей мере с 12 февраля, случаи рассылки подобных писем зафиксированы в США и Великобритании. Конверты с порошком пришли сыну американского президента Полиция в Москве проводит проверки по факту рассылки конвертов с порошком в иностранные посольства . Накануне письма с подозрительным содержимым, по данным СМИ, получили посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии. В четверг тревога была объявлена в представительстве Нидерландов и Болгарии.В посольстве Нидерландов эвакуация не проводилась, сообщили ТАСС в дипмиссии. "Однако мы находимся в контакте с российскими специальными службами", - добавили там. По словам информированного источника "Интерфакса" , экспресс-тест на месте показал, что порошок является безвредной пудрой.Вещество и конверт отправлены в лабораторию, где специалисты установят его происхождение. "Скорее всего, это дело рук одного человека", - предположил собеседник агентства. Безвредным оказалось и вещество, присланное в посольство Чехии, однако ради безопасности часть здания на несколько часов была эвакуирована. Сотрудников, имевших доступ к конверту, изолировали, рассказала представитель чешского МИД Михаэла Лагронова.К исследованию присланных в посольства веществ подключалось МЧС. На место направлялись мобильные лаборатории МЧС для проведения экспресс-анализа для замеров радиации и химических веществ. Исследование показало, что вещество не представляет угрозы для работников посольств и населения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ведомства. Порошок передан сотрудникам полиции для проведения экспертиз.По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в составе порошка обнаружен фипронил - химическое действующее вещество пестицидов, применяемое для борьбы с паразитами у домашних животных и для уничтожения различных вредителей в сельском хозяйстве. В справке агентства говорится, что в больших дозах или при длительном потреблении это вещество может быть опасно для почек, печени и щитовидной железы человека, в малых может вызывать раздражение глаз и кожи, а также тошноту."Порошковая" атака продолжается по меньшей мере с 12 февраля, случаи рассылки подобных писем зафиксированы в США и Великобритании. Конверты с порошком пришли сыну американского президента Дональду Трампу - младшему , основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, а также в британский парламент и офис в Вашингтоне, где арендует помещения бывший президент США Барак Обама. Во всех случаях порошок оказался безвредным.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 февраля 2018 г. СМИ: несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком

Сообщается, что подозрительные конверты поступили в посольства как минимум трех государств Европы и Среднего Востока. Официального подтверждения информации нет. За последние три дня сообщения о порошке в конвертах приходили из США и Великобритании.

