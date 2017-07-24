

"Коммерсант": ГБУ "Ритуал" может стать монополистом рынка похоронных услуг Рубрики: Законодательство

Moscow-Live.ru



Как сообщил президент НКО по защите прав потребителей в ритуально-похоронной сфере Владимир Горелов, участвовавший в недавних общественных слушаниях законопроекта "О похоронном деле", подготовленного Минстроем России, в законопроекте не учтены замечания экспертов, и некоторые положения документа поддерживают растущую монополизацию московского рынка ритуальных услуг.



Формально законопроект фиксирует перечень услуг, которые считаются ритуальными, и подразумевает разделение ответственности за их оказание между всеми участниками рынка. Специализированные службы вправе оказывать только ритуальные услуги, которые входят в гарантированный перечень. Прием заказов на организацию похорон могут осуществлять только агенты похоронного обслуживания в пунктах приема заказов, а за содержание кладбищ, подготовку могил, установку и демонтаж намогильных сооружений, уход за захоронениями будет отвечать уполномоченный орган в сфере похоронного дела. В то же время сам орган не может оказывать ритуальные услуги, необходимые для подготовки захоронения. При этом в Москве функции специализированной и похоронной службы со штатом агентов, управления кладбищами и захоронениями выполняет городское ГБУ "Ритуал". Оно же может быть назначено уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела, став по сути монополистом на рынке.



Сами чиновники утверждают, что никакой монополизации на рынке похоронных услуг Москвы нет, а ГБУ "Ритуал" обрабатывает 20% заказов. Источник, близкий к мэрии, утверждает, что разделение ответственности неформальное, и услуги на всех этапах подготовки похорон будут оказывать разные компании, хотя это спорно с точки зрения удобства потребителя, которому придется обращаться к разным поставщикам.



При этом ряд положений проекта закона о погребении, например о запрете на размещение пунктов приема заказов похоронных служб в медицинских организациях и на их территории, ограничивают доступ к потенциальным клиентам для всех, кроме ГБУ. Сейчас в медучреждениях работают агенты "Ритуала", тогда как специализированные службы



Кроме того, президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков обращает внимание на то, что законопроект дает ГБУ "Ритуал" дополнительное время адаптироваться к этому запрету: новый закон вступает в силу с 1 января 2021 года, когда планируется запретить работникам медучреждений готовить тело к похоронам. Каким будет порядок оказания ритуальных услуг по подготовке тела в Москве после этого, непонятно. По словам Стоскова, из-за незафиксированного порядка оказания агентских услуг они могут подорожать на сумму НДС. В Минстрое заявили, что отложенное действие запрета на оказание ритуальных услуг в медучреждениях связано с необходимостью создания альтернативной инфраструктуры. Сам же законопроект будет доработан и повторно вынесен на слушания. Эксперты в сфере ритуальных услуг обеспокоены тем, что их замечания к проекту закона о похоронном деле, подготовленному Минстроем, не будут учтены в финальном варианте. По их мнению, это создает риски укрепления монопольного положения на столичном рынке ГБУ "Ритуал". Чиновники не согласны и утверждают, что ГБУ обрабатывает всего 20% заказов, сообщает "Коммерсант" Как сообщил президент НКО по защите прав потребителей в ритуально-похоронной сфере Владимир Горелов, участвовавший в недавних общественных слушаниях законопроекта "О похоронном деле", подготовленного Минстроем России, в законопроекте не учтены замечания экспертов, и некоторые положения документа поддерживают растущую монополизацию московского рынка ритуальных услуг.Формально законопроект фиксирует перечень услуг, которые считаются ритуальными, и подразумевает разделение ответственности за их оказание между всеми участниками рынка. Специализированные службы вправе оказывать только ритуальные услуги, которые входят в гарантированный перечень. Прием заказов на организацию похорон могут осуществлять только агенты похоронного обслуживания в пунктах приема заказов, а за содержание кладбищ, подготовку могил, установку и демонтаж намогильных сооружений, уход за захоронениями будет отвечать уполномоченный орган в сфере похоронного дела. В то же время сам орган не может оказывать ритуальные услуги, необходимые для подготовки захоронения. При этом в Москве функции специализированной и похоронной службы со штатом агентов, управления кладбищами и захоронениями выполняет городское ГБУ "Ритуал". Оно же может быть назначено уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела, став по сути монополистом на рынке.Сами чиновники утверждают, что никакой монополизации на рынке похоронных услуг Москвы нет, а ГБУ "Ритуал" обрабатывает 20% заказов. Источник, близкий к мэрии, утверждает, что разделение ответственности неформальное, и услуги на всех этапах подготовки похорон будут оказывать разные компании, хотя это спорно с точки зрения удобства потребителя, которому придется обращаться к разным поставщикам.При этом ряд положений проекта закона о погребении, например о запрете на размещение пунктов приема заказов похоронных служб в медицинских организациях и на их территории, ограничивают доступ к потенциальным клиентам для всех, кроме ГБУ. Сейчас в медучреждениях работают агенты "Ритуала", тогда как специализированные службы были вытеснены оттуда , потеряв больше половины выручки.Кроме того, президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков обращает внимание на то, что законопроект дает ГБУ "Ритуал" дополнительное время адаптироваться к этому запрету: новый закон вступает в силу с 1 января 2021 года, когда планируется запретить работникам медучреждений готовить тело к похоронам. Каким будет порядок оказания ритуальных услуг по подготовке тела в Москве после этого, непонятно. По словам Стоскова, из-за незафиксированного порядка оказания агентских услуг они могут подорожать на сумму НДС. В Минстрое заявили, что отложенное действие запрета на оказание ритуальных услуг в медучреждениях связано с необходимостью создания альтернативной инфраструктуры. Сам же законопроект будет доработан и повторно вынесен на слушания.



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