NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
февраля
pda
Поиск
Архив

"Коммерсант": ГБУ "Ритуал" может стать монополистом рынка похоронных услуг
15 февраля 2018 г. | Время публикации 09:27 | Последние изменения 13:23
Рубрики: Законодательство  
 
Moscow-Live.ru
Эксперты в сфере ритуальных услуг обеспокоены тем, что их замечания к проекту закона о похоронном деле, подготовленному Минстроем, не будут учтены в финальном варианте. По их мнению, это создает риски укрепления монопольного положения на столичном рынке ГБУ "Ритуал". Чиновники не согласны и утверждают, что ГБУ обрабатывает всего 20% заказов, сообщает "Коммерсант".

Как сообщил президент НКО по защите прав потребителей в ритуально-похоронной сфере Владимир Горелов, участвовавший в недавних общественных слушаниях законопроекта "О похоронном деле", подготовленного Минстроем России, в законопроекте не учтены замечания экспертов, и некоторые положения документа поддерживают растущую монополизацию московского рынка ритуальных услуг.

Формально законопроект фиксирует перечень услуг, которые считаются ритуальными, и подразумевает разделение ответственности за их оказание между всеми участниками рынка. Специализированные службы вправе оказывать только ритуальные услуги, которые входят в гарантированный перечень. Прием заказов на организацию похорон могут осуществлять только агенты похоронного обслуживания в пунктах приема заказов, а за содержание кладбищ, подготовку могил, установку и демонтаж намогильных сооружений, уход за захоронениями будет отвечать уполномоченный орган в сфере похоронного дела. В то же время сам орган не может оказывать ритуальные услуги, необходимые для подготовки захоронения. При этом в Москве функции специализированной и похоронной службы со штатом агентов, управления кладбищами и захоронениями выполняет городское ГБУ "Ритуал". Оно же может быть назначено уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела, став по сути монополистом на рынке.

Сами чиновники утверждают, что никакой монополизации на рынке похоронных услуг Москвы нет, а ГБУ "Ритуал" обрабатывает 20% заказов. Источник, близкий к мэрии, утверждает, что разделение ответственности неформальное, и услуги на всех этапах подготовки похорон будут оказывать разные компании, хотя это спорно с точки зрения удобства потребителя, которому придется обращаться к разным поставщикам.

При этом ряд положений проекта закона о погребении, например о запрете на размещение пунктов приема заказов похоронных служб в медицинских организациях и на их территории, ограничивают доступ к потенциальным клиентам для всех, кроме ГБУ. Сейчас в медучреждениях работают агенты "Ритуала", тогда как специализированные службы были вытеснены оттуда, потеряв больше половины выручки.

Кроме того, президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков обращает внимание на то, что законопроект дает ГБУ "Ритуал" дополнительное время адаптироваться к этому запрету: новый закон вступает в силу с 1 января 2021 года, когда планируется запретить работникам медучреждений готовить тело к похоронам. Каким будет порядок оказания ритуальных услуг по подготовке тела в Москве после этого, непонятно. По словам Стоскова, из-за незафиксированного порядка оказания агентских услуг они могут подорожать на сумму НДС. В Минстрое заявили, что отложенное действие запрета на оказание ритуальных услуг в медучреждениях связано с необходимостью создания альтернативной инфраструктуры. Сам же законопроект будет доработан и повторно вынесен на слушания.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Ритуал" вытесняет сторонних агентов из моргов, те становятся мощными конкурентами в тени
24 июля 2017 г.
"Ритуал" вытесняет сторонних агентов из моргов, те становятся мощными конкурентами в тени
ГБУ "Ритуал" продлевает на три года договоры безвозмездного использования помещений в моргах и больницах Москвы. Агенты, которые не могут бесплатно использовать морги, переходят на серые схемы работы, создавая конкуренцию.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.02.2018   20:52
4
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 15 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>