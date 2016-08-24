Пациентка, которую СМИ "убили" в очереди к врачу, нашлась живой в больнице

10 октября 2016 г. Уволен главврач московской больницы, откуда выкинули пациента с инсультом

В августе в больницу с подозрением на инсульт поступил мужчина без документов. Когда его состояние стабилизировалось, пациента решили выписать, не продолжая лечения. В результате уволены заведующий отделением и главный врач.