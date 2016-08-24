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Пациентка, которую СМИ "убили" в очереди к врачу, нашлась живой в больнице
15 февраля 2018 г. | Время публикации 13:49 | Последние изменения 15:52
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Главное следственное управление СК России по Москве объявило о доследственной проверке по сообщению СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи женщине, обратившейся в одну из столичных больниц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в столичной ГКБ 14 февраля: из другого медцентра в больницу привезли пациентку, которая длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача. Сообщалось, что, пока женщина сидела в очереди, у нее произошло кровотечение, и пациентка скончалась, не дождавшись помощи. Однако впоследствии стало известно, что женщина осталась жива.

"В рамках проверки установлено, что информация, распространенная в СМИ, о смерти пациентки является недостоверной. После поступления в больницу она была госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь, женщина жива", - сообщила ТАСС официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. Также сообщается, что следователи проверят действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем случаи неоказания медпомощи в столичных больницах не так уж редки. В августе 2016 года разгорелся скандал вокруг больницы, работники которой выкатили на инвалидном кресле перенесшего инсульт пациента без документов прямо из реанимации и оставили мужчину у обочины. При этом мужчину в больнице никто не посещал, он не мог разговаривать, не помнил своего имени и не мог самостоятельно передвигаться. Местные фельдшеры не пытались помочь беспомощному человеку и просто наблюдали за происходящим. После проверки администрация больницы вынесла дисциплинарные взыскания сотрудникам десятого терапевтического и восьмого неврологического отделений, заведующий 8-м неврологическим отделением и главный врач больницы были уволены.

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