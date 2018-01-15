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Декабрь 2017 года стал "самым темным" за всю историю метеонаблюдений в Москве
15 января 2018 г. | Время публикации 13:50 | Последние изменения 14:02
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
При норме в 18 солнечных часов в Москве в декабре 2017 года солнце не показывалось из-за туч ни разу, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, декабрь традиционно считается самым "темным" месяцем года: в это время солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Однако в течение всего декабря-2017 синоптики не наблюдали ни одного солнечного дня, и прошедший декабрь стал "самым темным" месяцем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафикирован в столице в 2000 году, когда за месяц было зафиксировано три солнечных часа.
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Понедельник, 15 января 2018 г. // Последняя новость 20:49
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