Декабрь 2017 года стал "самым темным" за всю историю метеонаблюдений в Москве Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По данным синоптиков, декабрь традиционно считается самым "темным" месяцем года: в это время солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Однако в течение всего декабря-2017 синоптики не наблюдали ни одного солнечного дня, и прошедший декабрь стал "самым темным" месяцем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафикирован в столице в 2000 году, когда за месяц было зафиксировано три солнечных часа. При норме в 18 солнечных часов в Москве в декабре 2017 года солнце не показывалось из-за туч ни разу, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости" По данным синоптиков, декабрь традиционно считается самым "темным" месяцем года: в это время солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Однако в течение всего декабря-2017 синоптики не наблюдали ни одного солнечного дня, и прошедший декабрь стал "самым темным" месяцем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафикирован в столице в 2000 году, когда за месяц было зафиксировано три солнечных часа.



Предыдущая статья | Следующая статья

