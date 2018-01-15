

Более 1 тысячи пассажиров электрички эвакуировали на востоке Москвы из-за обрыва контактного провода Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел вблизи станции Кусково Горьковского направления МЖД. Ранее сообщалось, что электричка, следовавшая по маршруту Москва - Петушки, совершила экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания и возникшего в вагоне возгорания.



со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что между станциями Чухлинка и Кусково произошел обрыв контактной сети. В пресс-службе МЖД подтвердили информацию о повреждении контактного провода.



"Сегодня в 16:02 на участке Москва - Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области", - сказали в пресс-службе.



Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути. Пригородные поезда, которые пропускаются по нему, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров станции Серп и молот, Карачарово, Чухлинка и Кусково, добавили в МЖД. Поезда на участке следуют с задержками.



Более тысячи человек эвакуировали из электрички на востоке Москвы, остановившейся из-за повреждения контактного провода. "По уточненной информации, произошел пережог провода контактной сети на перегоне Кусково - Чухлинка, возгорания не было. Угрозы людям в настоящее время нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.Инцидент произошел вблизи станции Кусково Горьковского направления МЖД. Ранее сообщалось, что электричка, следовавшая по маршруту Москва - Петушки, совершила экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания и возникшего в вагоне возгорания. "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что между станциями Чухлинка и Кусково произошел обрыв контактной сети. В пресс-службе МЖД подтвердили информацию о повреждении контактного провода."Сегодня в 16:02 на участке Москва - Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области", - сказали в пресс-службе.Движение пригородных поездов организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути. Пригородные поезда, которые пропускаются по нему, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров станции Серп и молот, Карачарово, Чухлинка и Кусково, добавили в МЖД. Поезда на участке следуют с задержками.



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