ФСИН взяла на себя вину за убийство в столичном СИЗО бывшего топ-менеджера "Роскосмоса"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) признала свою вину в гибели бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, который был убит
в марте прошлого года в стенах следственного изолятора N5 "Водник", расположенного на Выборгской улице на севере Москвы.
Начальник столичного УФСИН Сергей Мороз, выступая на коллегии ведомства, признал, что, несмотря на проводимую работу "по предупреждению преступных намерений спецконтингента, в 2017 году было допущено одно особо учитываемое преступление" (цитата по "Интерфаксу"
).
"Все вы помните громкое резонансное дело о гибели заключенного Евдокимова в следственном изоляторе N5. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", - рассказал Мороз.
По его словам, по итогам проверок один сотрудник СИЗО привлечен к уголовной ответственности, а ряд сотрудников - к дисциплинарной ответственности. Некоторые и вовсе были уволены из органов уголовного-исправительной системы.
"Окончательная оценка будет дана следствием и судом, но вина сотрудников однозначно имеется", - резюмировал начальник столичного УФСИН.
Тело бывшего исполнительного директора "Роскосмоса" с тремя колото-резаными ранениями - в сердце и в шею - было найдено 18 марта 2017 года. По данным следствия, смерть топ-менеджера наступила около четырех часов ночи, когда его сокамерники спали.
В камере вместе с Евдокимовым содержалось 11 человек. Как рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии, за месяц до убийства Евдокимова перевели в помещение, где не было камер видеонаблюдения. Его тело нашли в туалете. Было возбуждено дело по статье "Убийство".
Евдокимов был взят под стражу в декабре 2016 года. Он обвинялся
в мошенничестве по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 миллионов рублей. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения ему и его предполагаемому сообщнику - бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину - до 30 апреля 2017 года. Свою вину оба не признавали.
Оперативно установить обстоятельства смерти Евдокимова оказалось невозможно - в камере отсутствовали положенные средства видеонаблюдения. Администрация СИЗО неловко оправдывалась, ссылаясь на недостаточность финансирования. Показания
вдовы погибшего Валентины Ракитиной позволили восстановить события и установить причастность к преступлению неоднократно судимого юриста, который был известен как "решала" и активно сотрудничал с ФСБ.
"В конце января 2017 года Евдокимов по средствам сотовой связи сообщил мне, что был переведен в камеру N600, где были более комфортные условия содержания. Тогда же он попросил меня перевести 75 тысяч рублей на "Яндекс.Кошелек". В последующем я переводила по его просьбе от 75 до 300 тысяч рублей для поддержания благоприятных условий содержания (еда, мобильная связь, алкоголь). Все эти блага появились у Евдокимова после перевода в камеру N600. Он сообщил мне, что все вопросы по проносу запрещенных вещей решаются неким Денисом (Дионисием), который являлся в прошлом влиятельным юристом и располагает обширными связями, в том числе в правоохранительных органах, и является "смотрящим" за камерой N600", - рассказывала на допросе вдова.
Она также пояснила, что этот Дионисий пообещал Евдокимову добиться его освобождения и закрытия уголовного дела. Сначала Ракитина собрала требуемую сумму в 50 миллионов рублей и поместила наличные в ячейку на Казанском вокзале Москвы. Однако вскоре ее супруг попросил вновь собрать деньги - на этот раз 30 миллионов рублей - и по этой же схеме поместить денежные средства в ячейку. Тем не менее Евдокимов так и не был освобожден.
Отметим, неоднократно судимого главу международной группы юридических компаний "Защита" Дионисия Золотова (он же Денис Тумаркин, он же гражданин Израиля Шапиро), задержанного
ФСБ в августе 2014 года и приговоренного
к шести годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, допрашивали
сразу после убийства Евдокимова. Золотов позиционировал себя как "решалу" в гражданских и уголовных делах и хвастался связями с руководителями различных силовых структур. На тот момент у СКР были десятки видеозаписей со встреч Золотова с предпринимателями и силовиками, на которых обсуждались возбуждение и закрытие уголовных дел, рейдерские захваты и другие "юридические вопросы".