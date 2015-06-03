Ликсутов: причиной смертельных ДТП с автобусами стал человеческий фактор

Заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что причиной ДТП с автобусами возле станций метро "Славянский бульвар" и "Сходненская" стал человеческий фактор. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант"
.
"Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором. В автобусе предусмотрено как минимум три способа остановить транспортное средство, и возникает вопрос, были ли они использованы. Ответят следственные органы, я не хочу выступать здесь экспертом", - заявил Ликсутов. По его словам, власти должны в первую очередь усиливать контроль за техническим состоянием транспорта, а также усиливать работу с водительским составом.
"Все это делается в Москве ежедневно. Тем более что количество ДТП с участием городского транспорта в Москве снизилось почти на 30% с 2010 года. Это огромная цифра с учетом того, что количество автобусов и пассажиров увеличилось. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, но любое такое ДТП требует глубокого осмысления и анализа", - добавил заммэра.
Он также ответил на обвинения властей в бездействии по части защиты пассажиров от подобных аварий. Идеи поднять бордюры над проезжей частью
и установить защитные конусы обсуждались несколько лет, однако этого так и не было сделано
.
"Все эти обсуждения носят непрофессиональный характер. Не существует пока эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта в наших погодных условиях, притом что автобусами пользуются и маломобильные и пожилые люди, - заявил Ликсутов. - Когда есть человеческий фактор, невозможно предусмотреть все ситуации. Предположить, что автобус может заехать в пешеходный переход, сложно. Я спрашивал сотрудников ГИБДД, которые уже не один десяток лет работают в Москве,— это первый случай был в их практике".
Ранее источник в департаменте транспорта также заявил, что одной из причин высокой аварийности автобусов является состояние водителей
, которые постоянно перерабатывают, имея шестидневную рабочую неделю. А недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. В итоге проверки оборачиваются профанацией и ограничиваются подписанием необходимых бумаг.