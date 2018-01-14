Массовое отравление в подмосковной кадетской школе вызвала вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор обнаружил возбудителя сальмонеллеза у пациентов, госпитализированных в результате массового отравления
в кадетской школе подмосковных Люберц. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области. В школе объявлены дополнительные каникулы.
Напомним, с 13 января в больницы стали поступать пострадавшие с сильными болями в животе, рвотой и диареей. Среди госпитализированных ученики разных классов в возрасте 8-16 лет и беременная женщина. Ранее сообщалось о 47 госпитализированных. В понедельник днем пресс-служба министерства здравоохранения Московской области уточнила, что в больницы доставлено 47 детей и 11 взрослых, передает ТАСС. Глава ведомства Дмитрий Марков сообщил, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней степени тяжести."Интерфакс"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в больницах остаются 53 пострадавших, среди них 44 ребенка. Общее число отравившихся, по его данным, составило 72 человека, однако состояние 28 не потребовало госпитализации. Источником заражения, предположительно, стал винегрет, который подавали в школьной столовой 12 января. Ранее родители пострадавших детей рассказывали журналистам, что отказавшиеся от винегрета ученики остались здоровыми. В меню в тот день также значился гуляш с макаронами.
"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В декабре 2017 года конкурс на организацию питания в школе выиграла компания "Территория вкуса". Фактически оказание услуг началось 11 января фирмой "Огонек" по договору соисполнения, хотя у нее нет собственного транспорта, специально оборудованного для перевозки продуктов. Кроме того, обе организации не уведомляли региональный Роспотребнадзор о начале деятельности.
Работа "Огонька" и школьной столовой временно запрещена. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий объявил о приостановке работы кадетской школы до 21 января, передает РИА "Новости"
. Дополнительные каникулы не отразятся на программе обучения, сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Виктория Бунтина. "Рабочие программы учителей будут скорректированы, учебный материал будет выдан в полном объеме, когда дети вернутся в школу на учебу", - сказала она.
Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства переданы в судебные органы. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с депутатами Мособлдумы и специалистами Роспотребнадзора проверит качество питания в школах, детских садах, больницах и учреждениях социальной защиты региона.