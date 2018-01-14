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Массовое отравление в подмосковной кадетской школе вызвала вспышка сальмонеллеза
15 января 2018 г. | Время публикации 16:08 | Последние изменения 17:58
Рубрики: Дети  
 
Global Look Press
Роспотребнадзор обнаружил возбудителя сальмонеллеза у пациентов, госпитализированных в результате массового отравления в кадетской школе подмосковных Люберц. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области. В школе объявлены дополнительные каникулы.

Напомним, с 13 января в больницы стали поступать пострадавшие с сильными болями в животе, рвотой и диареей. Среди госпитализированных ученики разных классов в возрасте 8-16 лет и беременная женщина. Ранее сообщалось о 47 госпитализированных. В понедельник днем пресс-служба министерства здравоохранения Московской области уточнила, что в больницы доставлено 47 детей и 11 взрослых, передает ТАСС. Глава ведомства Дмитрий Марков сообщил, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней степени тяжести.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в больницах остаются 53 пострадавших, среди них 44 ребенка. Общее число отравившихся, по его данным, составило 72 человека, однако состояние 28 не потребовало госпитализации. Источником заражения, предположительно, стал винегрет, который подавали в школьной столовой 12 января. Ранее родители пострадавших детей рассказывали журналистам, что отказавшиеся от винегрета ученики остались здоровыми. В меню в тот день также значился гуляш с макаронами.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В декабре 2017 года конкурс на организацию питания в школе выиграла компания "Территория вкуса". Фактически оказание услуг началось 11 января фирмой "Огонек" по договору соисполнения, хотя у нее нет собственного транспорта, специально оборудованного для перевозки продуктов. Кроме того, обе организации не уведомляли региональный Роспотребнадзор о начале деятельности.

Работа "Огонька" и школьной столовой временно запрещена. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий объявил о приостановке работы кадетской школы до 21 января, передает РИА "Новости". Дополнительные каникулы не отразятся на программе обучения, сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Виктория Бунтина. "Рабочие программы учителей будут скорректированы, учебный материал будет выдан в полном объеме, когда дети вернутся в школу на учебу", - сказала она.

Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства переданы в судебные органы. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с депутатами Мособлдумы и специалистами Роспотребнадзора проверит качество питания в школах, детских садах, больницах и учреждениях социальной защиты региона.
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