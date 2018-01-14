Массовое отравление в подмосковной кадетской школе вызвала вспышка сальмонеллеза

14 января 2018 г. В Подмосковье завели уголовное дело после массового отравления детей в кадетской школе

К настоящему моменту в лечебные учреждения в подмосковных Люберцах поступило 47 обращений за медицинской помощью, из них 39 - от несовершеннолетних. Детей от 8 до 14 лет госпитализировали в инфекционное отделение