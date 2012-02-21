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Прокуратура потребовала снести самовольно выстроенные апартаменты в парке "Москворецкий"
15 января 2018 г. | Время публикации 15:01 | Последние изменения 15:44
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Loft River / YouTube
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы добивается сноса самовольно возведенных апартаментов клубной резиденции Loft-River в границах природно-исторического парка "Москворецкий" на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что ранее в парке располагались два одноэтажных складских здания и здание КПП, которые были оформлены в собственность ЗАО "Пост-М" и снесены. В 2013-2015 годах на их месте без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы были построены два четырехэтажных здания с подземными этажами общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, помещения которых используются в качестве апартаментов, а также двухэтажное нежилое здание площадью 38,9 квадратных метра. Межрайонный природоохранный прокурор направил в Тушинский районный суд исковое заявление о сносе зданий как выстроенных самовольно.

Как уточняет агентство "Москва", речь идет о сносе трех объектов капитального строительства по адресу: улица Летная, д. 99, стр. 1, 3, 10. "В информационной системе Мосгосстройнадзора по адресу: улица Летная, д. 99, корп. 1, 3, 10, отсутствуют сведения о выданных разрешениях на строительство. Застройщик с соответствующим заявлением не обращался, проектная и иная документация не поступала", - сказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Это не первый скандал, связанный с застройкой парка. В 2012 году власти объявили конкурс на лучшую концепцию развития Мневниковской поймы исторического парка "Москворецкий". По словам чиновников, полузаброшенная территория на северо-западе должна стать "качественным местом проведения культурного и спортивного досуга" с учетом жестких требований "зеленых стандартов". А в ноябре того же 2012 года стало известно, что по соседству с Серебряным бором планируется создать рекреационный комплекс "Пойма" с яхт-клубом, спа-центром и музеем качелей. Два года спустя вопрос самостроя вновь стал актуален: в управе района заявили, что весь самострой там будет снесен в ближайшие дни, однако о каких объектах шла речь и были ли они снесены, не сообщается.

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