Прокуратура потребовала снести самовольно выстроенные апартаменты в парке "Москворецкий"

25 марта 2014 г. Весь самострой в парке "Москворецкий" снесут в ближайшие дни

Жители Строгино неоднократно обращались к властям с просьбой снести объекты самостроя в парке и добились вынесения соответствующего судебного решения. Снос будет происходить в присутствии приставов и сотрудников полиции.