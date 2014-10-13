В департаменте транспорта пообещали не вводить платные парковки во дворах

13 октября 2017 г. Запуск второй очереди сети "Магистраль" спровоцировал новую войну с троллейбусами и ухудшил движение

После запуска второй очереди маршрутной сети "Магистраль" было отменено еще два троллейбуса, а на маршрутах, переведенных на автобусы, выросли интервалы движения. Кроме того, на ряде маршрутов ликвидировали промежуточные остановки.