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В департаменте транспорта пообещали не вводить платные парковки во дворах
15 января 2018 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 13:05
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
В конце 2018 года в силу вступит закон об организации дорожного движения, позволяющий региональным властям вводить "временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток". По мнению активистов, это позволит вводить платную парковку во дворах, однако в столичном правительстве эту возможность отрицают. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей", - заявил Ликсутов.

По его словам, в число таких полномочий входит в том числе установка шлагбаумов, которую субсидирует правительство Москвы, и решение о закрытии двора для машин. "Кто-то хочет для себя сделать дополнительную парковку, мы тоже им готовы помочь в этом. Но вопросы платности и какого-то участия правительства Москвы в этом вопросе никогда даже не обсуждались. Это досужие домыслы некоторых товарищей, которые хотят просто на этой теме попиариться", - добавил заммэра. Он также заявил, что дальнейшего расширения зоны платной парковки не будет, за исключением небольших точечных зон, о которых просят муниципальные депутаты и местные жители. "Но глобального расширения уже не будет, мы уже основной объем сделали", - заключил Ликсутов.

Отметим, что ранее столичные власти заявляли, что зона платной парковки не выйдет за пределы Бульварного кольца, однако в итоге она пришла даже в спальные районы, где проблемы с парковками стояли не так остро, как в центре. Неправдой оказались и уверения в грядущей ликвидации столичных троллейбусов: власти пользуются любым предлогом, чтобы сократить троллейбусные маршруты и переложить всю нагрузку на автобусы.

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