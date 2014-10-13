В департаменте транспорта пообещали не вводить платные парковки во дворах

В конце 2018 года в силу вступит закон об организации дорожного движения, позволяющий региональным властям вводить "временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток". По мнению активистов, это позволит вводить платную парковку во дворах, однако в столичном правительстве эту возможность отрицают. Об этом в интервью газете "Коммерсант"
заявил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
"Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей", - заявил Ликсутов.
По его словам, в число таких полномочий входит в том числе установка шлагбаумов, которую субсидирует правительство Москвы, и решение о закрытии двора для машин. "Кто-то хочет для себя сделать дополнительную парковку, мы тоже им готовы помочь в этом. Но вопросы платности и какого-то участия правительства Москвы в этом вопросе никогда даже не обсуждались. Это досужие домыслы некоторых товарищей, которые хотят просто на этой теме попиариться", - добавил заммэра. Он также заявил, что дальнейшего расширения зоны платной парковки не будет, за исключением небольших точечных зон, о которых просят муниципальные депутаты и местные жители. "Но глобального расширения уже не будет, мы уже основной объем сделали", - заключил Ликсутов.
Отметим, что ранее столичные власти заявляли, что зона платной парковки не выйдет за пределы Бульварного кольца, однако в итоге она пришла даже в спальные районы
, где проблемы с парковками стояли не так остро, как в центре. Неправдой оказались и уверения в грядущей ликвидации столичных троллейбусов
: власти пользуются любым предлогом, чтобы сократить троллейбусные маршруты
и переложить всю нагрузку на автобусы.