Жители дома по программе реновации в Измайлово будут сидеть друг у друга "на головах" и без социальной инфраструктуры

Московский фонд реновации разместил тендер
на проектирование дома на месте снесенных хрущевок на улице Константина Федина, дома 13-19. При этом участок строительства будет уплотнен в 9 раз, а строительство детских садов и школ для детей новоселов планом не предусмотрено. Об этом в своем блоге
пишет муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский.
По данным тендера, на месте хрущевок появится жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже, подземной автостоянкой на 543 места, инженерными сетями, благоустройством и озеленением. Общая расчетная площадь здания составит 122,028 тысячи квадратных метров. При этом общая площадь четырех снесенных домов составляла 13183 квадратных метра, что означает уплотнение участка в 9 раз.
"Кто бы сомневался, что будут уплотнять. Иначе переселение займет 100 лет. Меня только волнует, в какие детские сады и школы пойдут дети из новых домов", - отмечает депутат. "Расчетная площадь квартир 61480 кв. м. Это более тысячи квартир. Значит жильцов будет более 3000!!! Да, еще нам говорили, что нет необходимости в строительстве новой школы!" - пишет в комментариях пользователь Galina Sibgatullina.
Похожая ситуация сложилась в Черемушках
: по словам местных жителей, в районе нет достаточного количества стартовых площадок, и программу планируется выполнить за счет строительства высотных домов. При этом нынешняя инфраструктура не справляется и с существующей нагрузкой, а публичные слушания могут оказаться формальностью. К тому же переселение в новые дома не решает всех проблем: некоторые из новоселов уже заявили, что в новых квартирах, предоставленных по программе реновации, невозможно жить
, и им требуется ремонт.
При этом главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что уплотнение застройки, которое произойдет в кварталах реновации, поднимет качество жизни москвичей
и сделает город безопаснее. В качестве примера такой застройки он привел район Брестских, Бронных улиц и Патриарших прудов: "Застройка здесь плотнее в два-три раза, и никто не замечает". О том, что эти районы малоэтажные, а в ходе реновации Москву будут застраивать высотками, архитектор не упомянул.