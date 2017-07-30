Жители дома по программе реновации в Измайлово будут сидеть друг у друга "на головах" и без социальной инфраструктуры

11 января 2018 г. Жителей дома в Хорошево-Мневниках, сносимого по реновации и ради метро, выживают в новостройку со "скотскими" условиями

Жители пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова отказываются переезжать в дома по программе реновации: по их словам, в новых квартирах невозможно жить, и им уже требуется ремонт. На несогласных оказывается активное давление.