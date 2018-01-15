

Минкультуры лишило аттестации госэкспертов, отдавших под застройку земли уникальных подмосковных памятников Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



Как стало известно сегодня, двое из трех экспертов, поставивших свои подписи под положительным актом госэкспертизы, лишились аттестации. Член совета депутатов Ленинского района Подмосковья Анатолий Хомяков рассказал у себя в



"Это два из трех экспертов, давших положительное заключение по проекту зон охраны уникальных памятников села Остров, который позволял строить многоэтажные дома в заповедной пойме Москвы-реки в непосредственной близости от уникального шатрового храма Преображения Господня - шедевра русского белокаменного зодчества эпохи Ивана Грозного", - отметил Хомяков.



По его словам, этот "варварский" проект был составлен исключительно в интересах строительной компании ООО "Самолет Девелопмент", которая ранее по дешевке скупила пойменные сельхозугодья бывшего колхоза имени Горького. "К счастью, проект был отклонен Министерством культуры РФ по рекомендации научно-методического совета. А недавно псевдоэкспертш, загубивших уже много памятников в других городах России, наконец лишили права проводить экспертизы", - добавил депутат.







Руководитель секции ФНМС Минкультуры России Юрий Веденин в беседе с порталом



Председатель московского областного отделения ВООПИК Евгений Соседов, в свою очередь, предположил, что на решении Минкультуры эта мрачная история не закончится. "Несколько лет подряд все время разрабатываются какие-то новые проекты, одни вполне щадящие по отношению к наследию, другие - нет. Но ни один из этих проектов пока не был утвержден. И надо понимать, что нынешняя победа общественности и федеральных экспертов - не окончательная. Наверняка последуют еще атаки и лоббирование", - заявил он. В декабре минувшего года Министерство культуры РФ отправило на доработку скандальный проект зон охраны уникальных памятников подмосковного села Остров, который фактически позволял застройщику возводить многоэтажные дома в заповедной пойме Москвы-реки. Несмотря на очевидные недостатки проекта, он каким-то образом прошел государственную историко-культурную экспертизу и был бы реализован, если бы не вмешались федеральные чиновники.Как стало известно сегодня, двое из трех экспертов, поставивших свои подписи под положительным актом госэкспертизы, лишились аттестации. Член совета депутатов Ленинского района Подмосковья Анатолий Хомяков рассказал у себя в Facebook , что аттестация была отозвана у Светланы Шаповаловой и Ирины Маркиной."Это два из трех экспертов, давших положительное заключение по проекту зон охраны уникальных памятников села Остров, который позволял строить многоэтажные дома в заповедной пойме Москвы-реки в непосредственной близости от уникального шатрового храма Преображения Господня - шедевра русского белокаменного зодчества эпохи Ивана Грозного", - отметил Хомяков.По его словам, этот "варварский" проект был составлен исключительно в интересах строительной компании ООО "Самолет Девелопмент", которая ранее по дешевке скупила пойменные сельхозугодья бывшего колхоза имени Горького. "К счастью, проект был отклонен Министерством культуры РФ по рекомендации научно-методического совета. А недавно псевдоэкспертш, загубивших уже много памятников в других городах России, наконец лишили права проводить экспертизы", - добавил депутат.Руководитель секции ФНМС Минкультуры России Юрий Веденин в беседе с порталом "Хранители наследия" ранее отмечал, что проект зон охраны федеральных памятников - усадьбы Остров (XVI - XIX века) и церкви Преображения (XVI век) - больше напоминал "проект зон строительства". "Любые незастроенные территории вдоль Москвы-реки сегодня представляют огромную редкость и ценность, недопустимо отдавать их под жилой комплекс", - подчеркнул специалист.Председатель московского областного отделения ВООПИК Евгений Соседов, в свою очередь, предположил, что на решении Минкультуры эта мрачная история не закончится. "Несколько лет подряд все время разрабатываются какие-то новые проекты, одни вполне щадящие по отношению к наследию, другие - нет. Но ни один из этих проектов пока не был утвержден. И надо понимать, что нынешняя победа общественности и федеральных экспертов - не окончательная. Наверняка последуют еще атаки и лоббирование", - заявил он.



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