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В центре столицы стерли пешеходные переходы, появившиеся в 2017 году по программе "Моя улица"
15 января 2018 г. | Время публикации 12:21 | Последние изменения 13:32
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В первые дни нового года работники коммунальных служб закрасили пешеходные переходы на ряде улиц, лишив москвичей возможности безопасного перехода. Как пишет в своем блоге урбанист Аркадий Гершман, закрашивание переходов свидетельствует об отсутствии какого-либо понимания между мэрией и исполнителями.

"В 2017 году их сделали в рамках "Моей улицы", осень люди спокойно по ним ходили, а в праздники <...> их тихо стёрли. В очередной раз досталось Садовому, убрали у Красных ворот и на Курской. Осенью подобным же образом пропал переход через проспект Мира", - пишет блогер, отмечая, что вечером через переход на Верхней Сыромятнической улицу переходит как минимум 1000 человек, а проезжает 1200. "Количество примерно одинаковое, но одни в почёте, а другие как-нибудь обойдутся", - отмечает он.

По словам блогера, это свидетельствует о том, что у исполнителей проектов мэрии нет понимания проводимой городом транспортной политики и знаний общих принципов: "Каждый тянет одеяло на себя, а москвичи имеют неадекватные фазы в 199 секунд красного, односторонние и бессветофорные улицы, общественный транспорт в пробках и закрашенные переходы. Такими темпами мы скоро вернёмся к Тверской с парковкой на тротуаре и движению машин через Красную площадь", - заключает блогер.

Это не первый случай бездумных действий столичных коммунальщиков: в прошлом году блогеры обратили внимание на то, что на многих участках улиц живописные виды испорчены новым визуальным мусором - многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями. На улице Воронцово поле столб со знаками "зебры" и ограничения скорости вставили посреди пешеходного островка.

Еще одним примером бездумных трат стала ситуация в Казарменном переулке: в 2012 году префектура Центрального округа, заботясь о пешеходах, установила там столбики с синими полосками. Спустя всего пару лет департамент транспорта демонтировал столбики префектуры и установил там "более правильные столбики" - с красными полосками. В этом же году столбики стали жертвой благоустройства: теперь тротуар от проезжей части отделяет только бордюр. Жители Москвы в комментариях к публикации иронично предлагают чиновникам снова вернуть столбики, но только после расширения тротуара и укладывания плитки, чтобы можно было "распилить" больше бюджетных средств.
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