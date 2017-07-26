В центре столицы стерли пешеходные переходы, появившиеся в 2017 году по программе "Моя улица"

28 сентября 2017 г. Центр Москвы избавили от обилия рекламы и проводов, но изуродовали "знакобесием"

Расправившись с рекламными вывесками и воздушными проводами, портящими виды исторических улиц, власти Москвы перешли в другую крайность - стали бездумно устанавливать многочисленные дорожные знаки, светофорные и фонарные столбы.