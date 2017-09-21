Глава избиркома в Измайлово, подтасовавшая результаты муниципальных выборов, может пойти под суд

Продолжение получил один из скандалов, разразившихся после подсчета голосов на муниципальных выборах, состоявшихся 10 сентября в районе Северное Измайлово. Об этом пишет в своем блоге в "Живом журнале"
муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский.
По словам депутата, к фальсификации была причастна председатель участковой избирательной комиссии номер 933 Ольга Вячеславовна Саврасова, работающая учителем русского языка и литературы в школе номер 1508, где проходило голосование. "По результатам голосования на всех УИК избирательного округа Восточного Измайлово Маргарита Чуканова единственная из независимых от власти кандидатов проходила в депутаты. И не проходила Горбачева Екатерина Николаевна из "Единой России", которой не хватало несколько десятков голосов. Получалось, что в Совете будет 9 депутатов от ЕР и Маргарита Чуканова. Председатель повезла протокол и бюллетени в ТИК и пропала", - пишет блогер.
По его словам, Саврасова привезла в территориальную комиссию другой протокол, где у Горбачевой вместо 101 голоса стало 162, а Маргарита Чуканова не попала в Совет депутатов. "Недостающие" голоса были "похищены" у других кандидатов - Марии Аксеновой, Алексея Карякина и Ирины Кочетковой. Недавно состоялось итоговое заседание Измайловского суда, решившего, что территориальная избирательная комиссия района Восточное Измайлово должна пересчитать голоса по участковой комиссии номер 933.
"Разумеется (не будем наивными людьми), пересчет покажет, что у Горбачевой есть те самые 60 голосов. Ведь поставить после выборов 60 галочек в многомандатные бюллетени - элементарнейшее дело, тут даже не нужно вбрасывать новые бюллетени", - отмечает депутат. Однако если учесть, что в переписанном протоколе уменьшилось число голосов, поданных за кандидатов Карякина и Кочеткову, председателю и другим членам участковой избирательной комиссии грозит возбуждение уголовного дела по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.