Глава избиркома в Измайлово, подтасовавшая результаты муниципальных выборов, может пойти под суд

14 декабря 2017 г. Суд отказался пересматривать скандальные итоги муниципальных выборов в Тимирязевском районе

Коптевский районный суд отказал в удовлетворении иска об отмене результатов муниципальных выборов в Тимирязевском районе. Инициатор пересчета голосов Алексей Пухович не явился в суд, так как якобы находится на больничном.