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Жителям дома в Хорошево-Мневниках пообещали по 300-500 тысяч компенсации за переселение в кривую новостройку
15 января 2018 г. | Время публикации 15:42 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Жители домов на проспекте Жукова получат компенсации за то, что их расселяют не по программе реновации. Недоделки в новых квартирах будут устранены за счет подрядчика, заявили РБК в cтройкомплексе Москвы.

Чиновники заявили, что пятиэтажки в Хорошево-Мневниках расселяют не в рамках программы реновации, а в связи со строительством Большого кольца метро, также известного как Третий пересадочный контур. Для строительства западного участка кольца от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников" планируется снести четыре дома, в том числе две пятиэтажки на проспекте маршала Жукова. А поскольку ранее дома включили в программу реновации, то жители получат по 300-500 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что новые квартиры не соответствуют стандартам программы.

Новые квартиры жители сносимых домов получат в доме на Карамышевской набережной в полутора километрах от их микрорайона. Жителям предоставят транспорт и грузчиков и компенсируют расходы на переселение, а недоделки в квартирах будут устранены за счет подрядчика. Между тем юристы утверждают, что стандарты домов по программе реновации не закреплены в законе. "Очередной повод подумать об эффективности огласки и массовых протестов", - делают вывод пользователи в группе Facebook.

Ранее жители квартир в доме 20 корпус 1 и доме 22 корпус 2 на проспекте Маршала Жукова заявили, что их выселяют в новостройку на Карамышевской набережной, 60. После того, как первые переселенцы переехали на новое место, давление на оставшихся усилилось. При этом переселение, как выяснилось, тоже не решает проблем: в ордерах, выданных ДГИ, намеренно делаются ошибки, а условия в новых квартирах новоселы назвали "скотскими", так что некоторым приходится делать там ремонт уже за свой счет. По мнению протестующих, дома включили в программу реновации только для того, чтобы не платить компенсацию за отсутствие нормального ремонта в квартирах для переселенцев.
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