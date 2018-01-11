Жителям дома в Хорошево-Мневниках пообещали по 300-500 тысяч компенсации за переселение в кривую новостройку

13 января 2018 г. Опасная реновация: жители московской пятиэтажки пожаловались в ФСБ на переселение с угрозами

Участники программы московской реновации пожаловались в ФСБ. По словам жителей пятиэтажки, их расселяют в непригодный для жилья дом с помощью угроз.