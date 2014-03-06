Нелегальные таксисты переместились в интернет-агрегаторы

В последние годы вызвать такси через интернет-агрегаторы и сесть во вроде бы официальную машину стало намного проще, однако риска от поездок меньше не стало. Как выяснилось, за рулем авто может быть кто угодно, а агрегаторы не несут ответственности за действия своих водителей. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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После того, как одна из москвичек вызвала такси, ей пришлось звонить водителю, чтобы найти подъехавшую машину.За рулем сидел гражданин Таджикистана, который довез пассажирку до нужной точки, однако начал ее преследовать, зная номер. Продолжается это уже полтора месяца: при блокировке номера таксист меняет симки и продолжает писать SMS-сообщения с угрозами в нецензурной форме. В компании, выслушав претензии, сперва предложили девушке компенсацию, а затем заблокировали водителя в системе и порекомендовали пользователю обратиться в правоохранительные органы.
По словам одного из столичных водителей, некоторые водители такси просто покупают лицензии у фирм, минующих все официальные требования. "За откат вы можете не проходить механика или медосмотр, а просто купить путевой лист и выходить на работу. Соответственно, состояние автомобиля и здоровье водителя никто не проверял", - поясняет он. А чтобы получать заказы через систему агрегаторов, водителю нужно предоставить только разрешение на машину и права. Ужесточать же требования агрегаторам невыгодно, поскольку с каждого заказа они получают 25%.
"Если начать проверять всех людей, которых агрегаторы допускают до заказов, то окажется, что там 90% нелегалов, — говорит правозащитница Елена Гращенкова. — Поэтому и смертность на дорогах очень высокая — тысяча летальных случаев в год, по данным ГИБДД. И это именно на агрегаторах". Некоторые из берущих машины в аренду даже зарабатывают тем, что берут в аренду сразу несколько авто и сажают за руль граждан Таджикистана. Сами же "бомбилы" покупают на площади трех вокзалов или у работодателей документы Киргизии, по которым все еще можно ездить в столице, работают едва ли не круглые сутки и живут в автомобилях.
"Во время рейдов мы стали обнаруживать, что пока один водитель работает за рулем, его сменщик спит в багажнике. Устал, разбудил коллегу, сам лег и спи. Если видите, что таксист плохо говорит по-русски, попросите открыть багажник — с пяти попыток обнаружите там человека", - рассказал координатор движения "Стоп-Нелегал" Евгений Грэк. По его словам, водителям могут месяцами не платить зарплату, ссылаясь на агрегаторов, не переведших деньги, и некоторые из них идут в том числе на грабеж. А сами агрегаторы вообще не несут ответственности за действия водителей и могут лишь заблокировать их в приложении в случае особо настойчивых жалоб.
Активисты считают, что по закону о защите прав потребителей компания несет ответственность за своих сотрудников, если предоставляет возмездную услугу, и такими компаниями должен заинтересоваться Роспотребнадзор. А Роскомнадзор может предъявить санкции к агрегаторам на основании того, что доступ к их программам несет угрозу "неопределенному кругу лиц". Кроме того, выдавать разрешение на таксомоторную деятельность следует не на автомобиль, а самому человеку, чтобы проверить его действительность в случае необходимости.
Также следует вводить квалификационные тесты на знание города, языка и умение водить машину: сейчас большинство водителей предпочитает получать фальшивые права
. А при устройстве на работу с них следовало бы требовать медицинскую справку, справку о психическом здоровье, а перед рейсом проводить проверку, аналогичную проверке водителей автобусов. Между тем некоторые жители Подмосковья специально регистрируют свои авто в качестве такси, чтобы иметь возможность ездить по выделенным полосам
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