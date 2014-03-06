Нелегальные таксисты переместились в интернет-агрегаторы

22 декабря 2017 г. Власти Москвы заметили на столичных выделенках десятки тысяч подмосковных лжетакси люксовых марок

Почти 90% автомобилей, получивших в Подмосковье разрешение на работу в качестве такси, не используются для извоза. Многие из них являются люксовыми авто, владельцы которых получают возможность ездить по выделенным полосам.