Суд отклонил иск Яшина к мэру Москвы из-за попыток запретить "День свободных выборов"

Таганский суд Москвы оставил без удовлетворения иск главы совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильи Яшина к столичному мэру Сергею Собянину и еще двум городским чиновникам по поводу запрета "Дня свободных выборов". Об этом "Интерфаксу"
сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. Суд огласил только резолютивную часть решения.
Кроме Собянина ответчиками по иску были заявлены руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников и зампрефекта Центрального административного округа Москвы Сергей Травкин. По мнению Яшина, мэр лично стоял за попытками запретить праздник, пытаясь таким образом выразить лояльность действующей власти. А его подчиненные превысили свои полномочия, препятствуя проведению "Дня свободных выборов".
"Суть иска заключается в том, что мы считаем незаконными попытки мэрии Москвы запретить праздник "День свободных выборов" 24 декабря и хотим, чтобы суд официально признал незаконными действия мэрии, которая препятствовала в реализации наших муниципальных полномочий", - объяснял Яшин в интервью радиостанции "Эхо Москвы"
перед заседанием. В то же время он отмечал, что понимает, как рассматриваются подобные дела, и не питает "иллюзий по поводу столичных судов".
После заседания Яшин назвал вынесенное решение ожидаемым, а также обвинил юристов мэрии в некомпетентности. "Это было ожидаемо - вряд ли в столице найдется судья, который рискнет пойти против градоначальника. Возмущение вызывает наглость мэрии, которая даже не потрудилась прислать на заседание подготовленных юристов", - писал депутат в своем Facebook
.
Яшин после оглашения судебного акта заявил о намерении обжаловать его в Мосгорсуде. Согласно его позиции, закон "Об организации местного самоуправления" дает муниципалитетам безусловное право проводить культурно-массовые мероприятия районного значения без всякого согласования.
Напомним, акция "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере анонсировалась как районный праздник с целью проинформировать москвичей о предстоящих в марте выборах президента России. Организаторы - совет муниципальных депутатов Красносельского района - планировали установить сцену, пригласить музыкантов, организовать полевую кухню и раздавать посвященные выборам сувениры.
Депутаты указывали, что имеют право организовывать районные праздники согласно закону Москвы о местном самоуправлении. После того как акцию поддержал оппозиционер Алексей Навальный, московские власти заявили, что под видом праздника Яшин планирует провести политическую акцию, и назвали его действия провокацией
. В мэрии также заявили, что "День свободных выборов" нужно было согласовывать с властями за месяц.
Прокуратура по требованию властей предостерегла Яшина от проведения мероприятия, что мундеп назвал административным давлением. В ситуацию вмешался оппозиционер Дмитрий Гудков, подавший в мэрию заявку на проведение "Дня свободных выборов" на проспекте Сахарова в формате митинга и оперативно получил разрешение властей
, хотя все сроки подачи документов на тот момент истекли.
Яшин отказался от компромисса с мэрией и попросил Гудкова отозвать заявку, что тот и сделал
. Яшин объяснял, что в данном случае принципиально важно отстоять положенные муниципальным депутатам по закону полномочия, не поддаваясь на уступки властям. Ситуация вокруг "Дня свободных выборов" привела к спорам в среде оппозиционеров.
20 декабря суд запретил
проведение акции по иску депутата от "Единой России" Алевтины Базеевой, возглавлявшей муниципальный совет Красносельского района прошлого созыва. Несмотря на запреты, "День свободных выборов" состоялся и обошелся без задержаний
. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
28 декабря Яшина задержали возле его дома. По словам адвоката политика, мундепу вменили то, что что он нарушил законодательство о проведении митингов и кричал "Свободу выборам!". В тот же день суд приговорил Яшина к штрафу в 30 тысяч рублей
. Политика признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").