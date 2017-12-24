Суд отклонил иск Яшина к мэру Москвы из-за попыток запретить "День свободных выборов"

Юристы мэрии, кажется, впервые сегодня в суде услышал про закон о местном самоуправлении. Удивляются и не верят, что у муниципалитетов есть право на проведение местных праздников. Цитируем закон - они хлопают глазами и настаивают, что распоряжение мэра имеет приоритет над законом— Илья Яшин (@IlyaYashin) January 15, 2018