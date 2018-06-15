Футбольного болельщика из Саудовской Аравии "прокатили" до гостиницы за 30 тысяч рублей Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы: водитель задержан, по данному факту проводится проверка.



Подобные инциденты в столице не редкость. Так, на днях у туриста из Китая, который отдыхал в кафе на Никольской улице, похитили рюкзак, в котором были два планшета, два телефона, около 30 тысяч юаней и два билета на футбольный матч. Общий материальный ущерб оценивается в миллион рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



А 7 июня приезжий из Ханоя поймал машину в центре Москвы и попросил довезти до аэропорта "Шереметьево". Таксист назвал цену в 23 тысячи рублей, которую вьетнамец оплатил, однако по прибытии в аэропорт обратился с заявлением в полицию воздушной гавани.



Как пишет



Случай с жителем Вьетнама тем не менее вызвал немалый резонанс, по итогам которого фирма, "подвозившая" иностранца, была лишена аккредитации на ЧМ-2018. По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы для разных пассажиров в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент. Болельщик из Саудовской Аравии отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах."После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы: водитель задержан, по данному факту проводится проверка.Подобные инциденты в столице не редкость. Так, на днях у туриста из Китая, который отдыхал в кафе на Никольской улице, похитили рюкзак, в котором были два планшета, два телефона, около 30 тысяч юаней и два билета на футбольный матч. Общий материальный ущерб оценивается в миллион рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.А 7 июня приезжий из Ханоя поймал машину в центре Москвы и попросил довезти до аэропорта "Шереметьево". Таксист назвал цену в 23 тысячи рублей, которую вьетнамец оплатил, однако по прибытии в аэропорт обратился с заявлением в полицию воздушной гавани.Как пишет "Московский комсомолец" , водитель заявил, что перед поездкой передал мужчине прайс-лист на английском языке, и тот согласился с расценками. "У нас премиальная служба такси, гораздо выше уровня популярных в городе компаний. И расценки выше. Пассажир ознакомился с тарифом, кивнул, и я повез. Он мог сказать: "No", выйти из машины", — пояснил водитель. По его словам, по окончании поездки он также показал вьетнамцу конечную сумму, с которой тот согласился.Случай с жителем Вьетнама тем не менее вызвал немалый резонанс, по итогам которого фирма, "подвозившая" иностранца, была лишена аккредитации на ЧМ-2018. По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы для разных пассажиров в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент.



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