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Футбольного болельщика из Саудовской Аравии "прокатили" до гостиницы за 30 тысяч рублей
15 июня 2018 г. | Время публикации 15:40
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Болельщик из Саудовской Аравии отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы: водитель задержан, по данному факту проводится проверка.

Подобные инциденты в столице не редкость. Так, на днях у туриста из Китая, который отдыхал в кафе на Никольской улице, похитили рюкзак, в котором были два планшета, два телефона, около 30 тысяч юаней и два билета на футбольный матч. Общий материальный ущерб оценивается в миллион рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

А 7 июня приезжий из Ханоя поймал машину в центре Москвы и попросил довезти до аэропорта "Шереметьево". Таксист назвал цену в 23 тысячи рублей, которую вьетнамец оплатил, однако по прибытии в аэропорт обратился с заявлением в полицию воздушной гавани.

Как пишет "Московский комсомолец", водитель заявил, что перед поездкой передал мужчине прайс-лист на английском языке, и тот согласился с расценками. "У нас премиальная служба такси, гораздо выше уровня популярных в городе компаний. И расценки выше. Пассажир ознакомился с тарифом, кивнул, и я повез. Он мог сказать: "No", выйти из машины", — пояснил водитель. По его словам, по окончании поездки он также показал вьетнамцу конечную сумму, с которой тот согласился.

Случай с жителем Вьетнама тем не менее вызвал немалый резонанс, по итогам которого фирма, "подвозившая" иностранца, была лишена аккредитации на ЧМ-2018. По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы для разных пассажиров в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент.
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