"Дождь": власти допустят на выборы мэра Москвы только "скучных" кандидатов

Власти Москвы решили не помогать кандидатам в мэры Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Антону Красовскому с преодолением муниципального фильтра. По данным телеканала "Дождь"
, мэрия и администрация президента хотят, чтобы кампания прошла без скандальных оппонентов, с участием только системных партий.
Телеканал ссылается на источник, близкий к Кремлю, и участника предвыборной кампании действующего мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее "Ведомости"
писали, что "пока сценарий не предполагает" допуска к выборам оппозиционеров Яшина и Гудкова. Кандидатура же Красовского, по данным газеты, возникла в управлении президента по внутренней политике.
"Единороссов могут заставить собирать Красовскому подписи, но окончательно вопрос не решен", - рассказал изданию источник, близкий к администрации. Собеседник, близкий к мэрии, говорил, что столичные власти склоняются к тому, чтобы помочь Красовскому с подписями. Сам Красовский уверяет, что ни с кем из администрации и мэрии свое выдвижение не согласовывал.
Источники "Дождя", в свою очередь, утверждают, что единороссы категорически против помощи открытому гею
Красовскому. По словам собеседников телеканала, в итоге власти решили, что Яшин, Гудков и Красовский - несерьезные кандидаты, а кампания не должна быть "веселой", поэтому потребуются только "скучные" кандидаты.
Напомним, всем кандидатам в мэры нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам - не менее 36 тысяч подписей избирателей. Дмитрий Гудков идет на выборы от партии "Гражданская инициатива"
, ранее сообщалось
, что он уже собрал больше подписей муниципальных депутатов, чем необходимо. Яшин
и Красовский идут на выборы самовыдвиженцами. Все они уже подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение.