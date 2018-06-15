Электрички задерживаются на участке Казанского направления МЖД из-за схода грузового поезда с рельсов

На станции "Черусти" Казанского направления с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда с углем. Как сообщается на сайте
Московской железной дороги, инцидент произошел в 12:44.
На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В настоящее время приостановлено движение поездов на станции, также возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.
"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. Информация уточняется. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Для поездов дальнего следования организован альтернативный маршрут укороченный маршрут до станции Кривандино, также запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между станциями
Черусти и Кривандино.