

Электрички задерживаются на участке Казанского направления МЖД из-за схода грузового поезда с рельсов Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В настоящее время приостановлено движение поездов на станции, также возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.



"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. Информация уточняется. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Для поездов дальнего следования организован альтернативный маршрут укороченный маршрут до станции Кривандино, также запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между станциями Черусти и Кривандино.



На станции "Черусти" Казанского направления с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда с углем. Как сообщается на сайте Московской железной дороги, инцидент произошел в 12:44.На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В настоящее время приостановлено движение поездов на станции, также возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов."Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. Информация уточняется. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Для поездов дальнего следования организован альтернативный маршрут укороченный маршрут до станции Кривандино, также запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между станциями Черусти и Кривандино.



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