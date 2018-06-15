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Электрички задерживаются на участке Казанского направления МЖД из-за схода грузового поезда с рельсов
15 июня 2018 г. | Время публикации 13:49 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На станции "Черусти" Казанского направления с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда с углем. Как сообщается на сайте Московской железной дороги, инцидент произошел в 12:44.

На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В настоящее время приостановлено движение поездов на станции, также возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. Информация уточняется. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Для поездов дальнего следования организован альтернативный маршрут укороченный маршрут до станции Кривандино, также запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между станциями Черусти и Кривандино.

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