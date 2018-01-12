Водители "Мосгортранса" пожаловались на условия труда и "гробы на колесах" Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



По словам представителей Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, в последний год водителей "Мосгортранса" переводят на работу с одним выходным в неделю, вызывают на смену в нерабочий день и увольняют за отказ переводиться на новый график. У тех, кто протестует, также выискивают мелкие нарушения и привлекают к дисциплинарной ответственности, лишая премии, а также удерживают расходы на пережог топлива, которые могут достигать 10 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в 50 тысяч рублей.



Кроме того, на линию часто выходят неисправные автобусы. Как рассказал один из водителей, в закрепленном за ним автобусе текли антифриз и масло, не работало водительское сиденье, дворники били по лобовому стеклу. Когда он обратился в отдел технического контроля, автобус сняли с маршрута, однако вскоре вновь выпустили на линию, не устранив неисправности. После очередной заявки на ремонт, оставшейся без ответа, водитель составил жалобу в администрацию президента РФ, после чего ему предложили уволиться по собственному желанию.



По его словам, большую часть подвижного состава "Мосгортранса" просто нельзя выпускать на линию из-за неисправностей, однако других автобусов в наличии нет, а на водителей давит начальство. Другой водитель рассказал, что автобусы, которые по бумагам числятся на ремонте, просто передают другим, часто в том числе и без документов. "Я не успеваю отойти с заявкой, как бежит другой водитель с путевкой на этот автобус, садится и уезжает на линию", — говорит он.



По словам представителей Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, профсоюз при "Мосгортрансе" не поддерживает водителей, а представителей альтернативных профсоюзов не пускают в автобусный парк. Положенные по закону комнаты отдыха в самих парках представляют собой самострой, где зимой не работают обогреватели, летом — кондиционер, а питьевую воду невозможно пить. Однако проверка департамента транспорта не выявила никаких нарушений в здешних санитарно-бытовых условиях.



Как отмечает журналист портала, проблемы самих автобусов также видны невооруженным взглядом: у многих течет масло, открыты форточки из-за неработающих кондиционеров, а лампочки на приборных панелях сигнализируют о поломках системы тормозов. Если же водитель не выезжает, машину могут поставить в отдельный ряд сломанных и растащить на запчасти. "В конце машина разобрана в хлам, но числится в парке. Соберут через несколько лет, поедут, а она загорится. Водители очень боятся, а администрация этим пользуется", - отмечает один из водителей.



По данным МЧС России, за 2016−2017 годы сгорело 35 единиц транспорта "Мосгортранса". Как объясняют водители, автобусы ремонтируют частично, чтобы сэкономить деньги, возвращают их в парк, и на них продолжают ездить. Такие автобусы нередко дают тем, кто по какой-то причине часто болеет, отбирая при этом хорошие автобусы. А водители из регионов и стран Средней Азии вынуждены доплачивать за предоставление выходных и получение хороших машин и работают на износ, жертвуя в том числе сном.



Против руководства "Мосгортранса" возбуждено уже несколько административных дел, общая сумма штрафов за нарушения составляет почти миллион рублей, однако ситуация не меняется. От забастовки водителей удерживает лишь то, что "крайними" в этой ситуации могут оказаться пассажиры. Напомним, после прошлогоднего ДТП возле станции метро "Славянский бульвар", жертвами которого стали 4 человека, была организована спешная проверка автобусов, однако, по данным СМИ, проверка носила



Сотрудник департамента транспорта пояснил, что недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. В итоге проверки ограничиваются лишь подписанием необходимых бумаг.



Водители "Мосгортранса" активно жалуются на условия труда: их автобусы выпускают на линию в неисправном состоянии под предлогом нехватки деталей, которые нужно покупать самим на и без того маленькую зарплату. Сами водители работают на износ и вынуждены выходить на работу даже больными. А тех, кто пытается защищать свои трудовые права, увольняют. Об этом сообщает портал mbk.sobchakprotivvseh.ru/ По словам представителей Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, в последний год водителей "Мосгортранса" переводят на работу с одним выходным в неделю, вызывают на смену в нерабочий день и увольняют за отказ переводиться на новый график. У тех, кто протестует, также выискивают мелкие нарушения и привлекают к дисциплинарной ответственности, лишая премии, а также удерживают расходы на пережог топлива, которые могут достигать 10 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в 50 тысяч рублей.Кроме того, на линию часто выходят неисправные автобусы. Как рассказал один из водителей, в закрепленном за ним автобусе текли антифриз и масло, не работало водительское сиденье, дворники били по лобовому стеклу. Когда он обратился в отдел технического контроля, автобус сняли с маршрута, однако вскоре вновь выпустили на линию, не устранив неисправности. После очередной заявки на ремонт, оставшейся без ответа, водитель составил жалобу в администрацию президента РФ, после чего ему предложили уволиться по собственному желанию.По его словам, большую часть подвижного состава "Мосгортранса" просто нельзя выпускать на линию из-за неисправностей, однако других автобусов в наличии нет, а на водителей давит начальство. Другой водитель рассказал, что автобусы, которые по бумагам числятся на ремонте, просто передают другим, часто в том числе и без документов. "Я не успеваю отойти с заявкой, как бежит другой водитель с путевкой на этот автобус, садится и уезжает на линию", — говорит он.По словам представителей Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, профсоюз при "Мосгортрансе" не поддерживает водителей, а представителей альтернативных профсоюзов не пускают в автобусный парк. Положенные по закону комнаты отдыха в самих парках представляют собой самострой, где зимой не работают обогреватели, летом — кондиционер, а питьевую воду невозможно пить. Однако проверка департамента транспорта не выявила никаких нарушений в здешних санитарно-бытовых условиях.Как отмечает журналист портала, проблемы самих автобусов также видны невооруженным взглядом: у многих течет масло, открыты форточки из-за неработающих кондиционеров, а лампочки на приборных панелях сигнализируют о поломках системы тормозов. Если же водитель не выезжает, машину могут поставить в отдельный ряд сломанных и растащить на запчасти. "В конце машина разобрана в хлам, но числится в парке. Соберут через несколько лет, поедут, а она загорится. Водители очень боятся, а администрация этим пользуется", - отмечает один из водителей.По данным МЧС России, за 2016−2017 годы сгорело 35 единиц транспорта "Мосгортранса". Как объясняют водители, автобусы ремонтируют частично, чтобы сэкономить деньги, возвращают их в парк, и на них продолжают ездить. Такие автобусы нередко дают тем, кто по какой-то причине часто болеет, отбирая при этом хорошие автобусы. А водители из регионов и стран Средней Азии вынуждены доплачивать за предоставление выходных и получение хороших машин и работают на износ, жертвуя в том числе сном.Против руководства "Мосгортранса" возбуждено уже несколько административных дел, общая сумма штрафов за нарушения составляет почти миллион рублей, однако ситуация не меняется. От забастовки водителей удерживает лишь то, что "крайними" в этой ситуации могут оказаться пассажиры. Напомним, после прошлогоднего ДТП возле станции метро "Славянский бульвар", жертвами которого стали 4 человека, была организована спешная проверка автобусов, однако, по данным СМИ, проверка носила чисто формальный характер , и реальный осмотр не производился.Сотрудник департамента транспорта пояснил, что недавно введенная новая система контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию подразумевает введение должностей контролёров технического состояния транспортных средств. Однако вместо того, чтобы добавлять штатные ставки в парки, Мосгортранс "повесил" эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так сильно загружены из-за сокращений. В итоге проверки ограничиваются лишь подписанием необходимых бумаг.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 января 2018 г. "Новые известия": После ДТП на "Славянском бульваре" исправность столичных автобусов проверили лишь на бумаге

Источники утверждают, что проверка автобусов после ДТП у станции метро "Славянский бульвар" носила чисто формальный характер, и реальный осмотр не производился. Причину аварий они видят в постоянных переработках водителей.

