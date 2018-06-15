Соцсети возмутило московское кафе, в англоязычном меню которого цены вдвое выше "русских"

Роспотребнадзор и столичные власти проверят информацию о ресторане, указавшем в своем англоязычном меню цены ровно вдвое выше, чем в прейскуранте на русском языке. Фотографию из ресторана на Комсомольском проспекте в Москве выложил в Facebook
корреспондент телеканала "Россия 24" Станислав Натанзон.
Журналист возмутился тем, как в столице навариваются на иностранцах, приехавших на чемпионат мира по футболу
. "Вчера в центре таксисты впаривали латиноамериканцам, что счетчик у них - в евро. В евро, блин! А чего сразу не в фунтах?! А другой таксист мне рассказывал, как взял пятерку (5000) за дорогу из аэропорта с "тупых болельщиков", - рассказал Натанзон.
Журналист не уточнил название кафе с двойными ценами, но СМИ узнали, что речь идет о ресторане "Генацвале". Администратор заведения в разговоре с РБК
опроверг разницу цен в меню на русском и английском языках. "Я не знаю, что выкладывал журналист, но у нас такого нету. У нас есть меню на английском языке, но там цены одинаковые. Откуда он это взял, я не могу понять, я ни за кого не ручаюсь, кто и что выставляет в социальных сетях", - сказал собеседник издания.
В Роспотребнадзоре РБК сообщили, что следят за ситуацией и уже начали "административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню". В департаменте торговли и услуг не поверили в наличие двойных цен в ресторане, но тоже пообещали проверить информацию.
"Конечно, мы можем призвать рестораторов не нарушать таким образом законодательство и не вводить в заблуждение потребителей, но мне достаточно странно это слышать, ведь как потом на кассе рассчитываться? Это в кассе должно быть заведено два вида цен, а такого физически не может быть", - прокомментировал радиостанции "Говорит Москва"
глава департамента Алексей Немерюк.
Указывать в англоязычном меню цены, отличающиеся от русской версии, незаконно, объяснил "Открытым медиа"
исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков. По его словам, цены в меню - публичная оферта, дискриминировать потребителей из-за незнания ими русского языка нельзя. Однако такая практика широко применяется в странах третьего мира.
Между тем в столице начали проверять таксистов на завышение цен для иностранных туристов, рассказала агентству "Москва"
председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, руководитель общественного объединения "Безопасная столица" Инна Святенко.
"Наши активисты притворялись иностранцами и подходили к водителям, причем лицензионных машин, говорили, что они потерялись, и спрашивали, как им проехать на Казанский вокзал. А водители говорили: "100 долларов", - рассказала Святенко о рейде. Участники рейдов сообщили о предприимчивых таксистах руководству таксомоторных компаний, где они работают.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве задержали таксиста, который взял с болельщика из Саудовской Аравии 30 тысяч рублей
за поездку от стадиона "Лужники" до гостиницы на проспекте Мира. Причем изначально турист договорился с водителем о трех тысячах рублей, что тоже является неоправданно большой суммой даже для Москвы. Кроме того, аккредитации на ЧМ лишилась фирма такси, водитель которой подвез гражданина Вьетнама из центра Москвы до аэропорта Шереметьево за 23 тысячи рублей.