Британское посольство в Москве, бойкотировавшее ЧМ, заменили саранским собором в ролике к открытию мундиаля

4 июня 2018 г. FIFA заменила крестом звезду на Спасской башне Кремля в заставке ЧМ, а Гагарина на плакате сделали "панком-уродом"

В анимированной заставке чемпионата мира по футболу Спасскую башню почему-то венчает крест, а РФ оказалась в числе стран, которые в разное время были обладателями Кубка мира. В Москве же повесили плакат с опечаткой и странным изображением памятника Гагарину.