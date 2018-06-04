Британское посольство в Москве, бойкотировавшее ЧМ, заменили саранским собором в ролике к открытию мундиаля

Зрители заметили очередную ошибку в ролике к церемонии открытия чемпионата мира по футболу. На Смоленской набережной в Москве на месте посольства Великобритании, бойкотирующего ЧМ в России из-за "дела Скрипалей", нарисовали собор Святого Федора Ушакова, который на самом деле находится в Саранске.
А справа от собора почему-то оказалась стела "Освободителям Ростова", расположенная в Ростове-на-Дону. На ошибки обратил внимание Telegram-канал "МБХ медиа" "Открытая редакция". "Переехавшие" в Москву достопримечательности можно увидеть на 3:34 получасового ролика "Первого канала".
Ранее зрители заметили неточности в официальной заставке FIFA, обнародованной 1 июня. В ролике красную звезду на Спасской башне Кремля заменили крестом. А в конце видео при демонстрации флагов стран, чьи сборные становились чемпионами мира по футболу, вместо ее флага Италии показан флаг РФ, которая никогда не становилась обладательницей Кубка мира.
Напомним, Великобритания объявила дипломатический бойкот чемпионату мира в России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ни министры, ни члены королевской семьи не посетят матчи мундиаля. Сборная Англии не стала бойкотировать чемпионат. В апреле администрация США призвала американских и британских болельщиков воздержаться от поездки на ЧМ.
В Белом доме пояснили, что представители британских и американских диппредставительств в РФ не смогут в обычном режиме помогать своим согражданам, после того как часть дипломатов была выслана российскими властями из-за "дела Скрипалей". Тем не менее британские болельщики купили около 30 билетов на игры чемпионата, а американские и вовсе установили рекорд, купив более 86 тысяч билетов, хотя сборная США не попала в финальную часть турнира.
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