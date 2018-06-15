

Шесть станций Филевской линии столичного метро закроют на выходные Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до станций "Международная" или "Александровский сад". На время закрытия станций для пассажиров организуют два специальных бесплатных маршрута.



Сообщение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" обеспечат автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". А маршрут КМ2 свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили".



Как сообщается на



Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.



16 и 17 июня станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" Филевской линии метро будут закрыты для ремонта путей и реконструкции наземного участка линии. Как сообщается на сайте столичного метрополитена, станции возобновят работу утром 18 июня.Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до станций "Международная" или "Александровский сад". На время закрытия станций для пассажиров организуют два специальных бесплатных маршрута.Сообщение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" обеспечат автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". А маршрут КМ2 свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили".Как сообщается на сайте "Мосгортранса" , компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения составит не более двух минут. Узнать подробную информацию можно будет на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах.Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.



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