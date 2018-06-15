

Подмосковные пациенты с редким заболеванием остались без жизненно важного препарата Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



В Подмосковье редким заболеванием, при котором организм не может защититься даже от пустяковой инфекции, страдают 50 человек. Половина из них лишены иммуноглобулина, остальные пользуются остатками, которых хватит примерно на месяц. Инъекции больным необходимо вводить ежемесячно на протяжении всей жизни. По словам вице-председателя "Общества пациентов с первичным иммунодефицитом" Виолетты Кожеревой, препарат не выдавали людям с марта.



Судя по сайту гозакупок, минздрав допустил ошибку, выйдя на торги с заниженной в сто раз стоимостью препарата. В пресс-службе министерства это опровергли: "В соответствии с законодательством, при расчете цены за один миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности". Там заявили, что аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.



По словам Кожеревой, министерство может оформить разовые закупки на месяц-два для конкретных пациентов, но не делает этого. Закупить иммуноглобулин самостоятельно пациентам не по карману: 2,5 грамма стоят от 5 до 10 тысяч рублей, а взрослому нужно примерно 30 граммов. Оставшиеся без препарата пациенты написали жалобы в подмосковный минздрав, больницы, Росздравнадзор и прокуратуру.



Один из пациентов в отсутствие препарата попал в больницу с кровотечением и получил иммуноглобулин только после многочисленных жалоб, но в меньшей дозе. За четыре дня ожидания лекарства мужчина потерял 15 килограммов. Ему обещали помочь в благотворительном фонде, но это "только расхолаживает" минздрав, считает он. Поэтому пациент обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям ведомства из-за нарушения конституционных прав.



Дети с иммунодефицитом, по словам Кожеревой, обеспечены иммуноглобулином только до конца июня. Потом инъекций не будет в лучшем случае до сентября. По данным "Общества пациентов с первичным иммунодефицитом", как минимум трем матерям уже отказали в терапии. В минздраве Подмосковья утверждают, что ситуация с закупками никак не повлияла на состояние и ход лечения пациентов, так как был закуплен аналог иммуноглобулина. Новую заявку на поставку препарата планируется разместить в июне. В Московской области взрослые пациенты с первичным иммунодефицитом уже три месяца не получают инъекции иммуноглобулина, от которых зависит их жизнь, сообщает РИА "Новости" . Некоторые уже оказались в реанимации, но и в областных больницах нет нужного препарата. Власти объясняют, что закупка не состоялась, и советуют подбирать аналоги, но замены иммуноглобулину в мире нет.В Подмосковье редким заболеванием, при котором организм не может защититься даже от пустяковой инфекции, страдают 50 человек. Половина из них лишены иммуноглобулина, остальные пользуются остатками, которых хватит примерно на месяц. Инъекции больным необходимо вводить ежемесячно на протяжении всей жизни. По словам вице-председателя "Общества пациентов с первичным иммунодефицитом" Виолетты Кожеревой, препарат не выдавали людям с марта.Судя по сайту гозакупок, минздрав допустил ошибку, выйдя на торги с заниженной в сто раз стоимостью препарата. В пресс-службе министерства это опровергли: "В соответствии с законодательством, при расчете цены за один миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности". Там заявили, что аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.По словам Кожеревой, министерство может оформить разовые закупки на месяц-два для конкретных пациентов, но не делает этого. Закупить иммуноглобулин самостоятельно пациентам не по карману: 2,5 грамма стоят от 5 до 10 тысяч рублей, а взрослому нужно примерно 30 граммов. Оставшиеся без препарата пациенты написали жалобы в подмосковный минздрав, больницы, Росздравнадзор и прокуратуру.Один из пациентов в отсутствие препарата попал в больницу с кровотечением и получил иммуноглобулин только после многочисленных жалоб, но в меньшей дозе. За четыре дня ожидания лекарства мужчина потерял 15 килограммов. Ему обещали помочь в благотворительном фонде, но это "только расхолаживает" минздрав, считает он. Поэтому пациент обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям ведомства из-за нарушения конституционных прав.Дети с иммунодефицитом, по словам Кожеревой, обеспечены иммуноглобулином только до конца июня. Потом инъекций не будет в лучшем случае до сентября. По данным "Общества пациентов с первичным иммунодефицитом", как минимум трем матерям уже отказали в терапии. В минздраве Подмосковья утверждают, что ситуация с закупками никак не повлияла на состояние и ход лечения пациентов, так как был закуплен аналог иммуноглобулина. Новую заявку на поставку препарата планируется разместить в июне.



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