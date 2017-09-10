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На рекламу выборов мэра Москвы дополнительно выделят 30 миллионов рублей
15 июня 2018 г. | Время публикации 09:04 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На информирование избирателей о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, дополнительно выделят 30 миллионов рублей, информирование избирателей будет вестись не только в Москве, но и в Московской области. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок.

Победитель конкурса должен будет разработать адресную программу по размещению информационных материалов о выборах мэра вдоль основных дорожных и железнодорожных магистралей Москвы. Монтаж билбордов будет проводиться в два этапа: первая часть – до 15 июля, вторая – с 15 августа. Информационные материалы должны быть размещены на вокзалах Москвы, в частности там, где находятся пассажиры электричек. Кроме того, билборды с наилучшим обзором должны быть вдоль основных трасс на территории Московской области не дальше пяти километров от МКАД на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском, Новокаширском, Щелковском, Ярославском и других шоссе.

"Есть крупные выездные трассы, все будут ехать на выходные на дачи, поэтому мы напоминаем о выборах. Информирование будет вестись не только в Москве, но и в области. В Москве есть несколько операторов, владеющих рекламными площадями, у них надо их выкупать", – пояснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Кроме того, Мосгоризбирком также объявил конкурс на повышение правовой культуры участников избирательного процесса: в рамках программы "Молодежь и выборы" будет вестись обучение наблюдателей и новых членов избирательных комиссий.

Мосгоризбирком ранее уже объявлял конкурс на информирование избирателей к выборам мэра на 86 миллионов рублей. Его победитель должен будет, в частности, разработать материалы для общественного транспорта, открытки – приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты "Голосовать легко". В поездах метро установлены экраны, транслирующие спецверсию телеканала "Москва 24" с рассказами об успехах Москвы при Собянине. В городе также появились баннеры с информированием избирателей о выборах мэра.

Как заявил сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц, Москва болезненно восприняла критику в период муниципальных выборов 2017 года, когда власти и избиркомы обвиняли в недостаточном информировании. В этот раз городские власти подчеркивают, что учли критику и заинтересованы в явке, особенно в дачный период. В то же время эксперт подчеркивает, что необходимо избегать злоупотреблений: при широком информировании может не хватить рекламных поверхностей для всех кандидатов.

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