Предметы быта 300-летней давности обнаружили в центре столицы

Археологи обнаружили артефакты XVII-XIX веков в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в Москве. Как сообщается на портале мэра столицы
, возраст самых древних находок может достигать 300 лет.
В числе находок археологов оказался, в частности, железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой, который был изготовлен в период со второй половины XVIII века до начала XIX века. Скорее всего, его использовали как столовый предмет при сервировке. Тем же временем датируются два найденных навесных железных замка, которые использовали, чтобы запирать входные двери домов, лавок и амбаров.
Кроме того, были найдены два медных нательных крестика XVIII века, медная копейка, выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска, возраст которых может достигать 300 лет. Эти артефакты будут переданы в Музей Москвы.
Интересные находки в столице не редкость: ранее около здания посольства Армении в Армянском переулке были найдены многочисленные предметы XVII–XIX веков, включая фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия
религиозного и светского характера. В начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века
, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. В восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века.