Предметы быта 300-летней давности обнаружили в центре столицы

7 июня 2018 г. Перстни и изразцы XVII–XIX веков обнаружили при раскопках в Армянском переулке

Все предметы были обнаружены около здания посольства Армении, среди них - фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия из белого металла и медного сплава. Они относятся к XVII–XIX векам.