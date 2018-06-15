Первую иностранную болельщицу арестовали в Москве за кражу на Красной площади

Тверской суд на два месяца заключил под стражу футбольную болельщицу из Перу за карманную кражу на Красной площади, сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе суда. Эви Патриции Кавессас Аяме предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Обстоятельства преступления не приводятся. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Иностранка находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, рассказал агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Фактически она является первой задержанной за правонарушения болельщицей", - приводит слова правозащитника РИА "Новости"
. По его словам, Кавессас приехала на чемпионат мира по футболу
два дня назад и планировала посетить матч Перу - Дания 17 июня в Саранске. Женщина рассказала, что не сопротивлялась задержанию, а сотрудники полиции вели себя корректно, отметил Мельников.
Члены ОНК уже навестили перуанку в изоляторе, подобрали ей сокарменицу со знанием испанского языка и теперь собираются обсудить вопрос о ней с представителями посольства Перу в России. По словам Мельникова, Кавессас "не жалуется на условия содержания и вполне довольна питанием". В то же время она пожаловалась на аллергию и боли в горле. Ей обещали предоставить врача. В Лиме женщину ждут 17-летняя дочь и мама.
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