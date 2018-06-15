Выходные в столице будут жаркими и без осадков Рубрики: Погода

Global Look Press субботу, 16 июня, в столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 8-10 (в центре 11-13 градусов тепла), по области 6-11 градусов тепла, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла, ветер восточный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 17 июня, переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла, днем в Москве 24-26, по области 22-27 градусов тепла. Ветер слабый. В выходные в столице потеплеет, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России . В, 16 июня, в столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 8-10 (в центре 11-13 градусов тепла), по области 6-11 градусов тепла, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла, ветер восточный 5-10 метров в секунду., 17 июня, переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла, днем в Москве 24-26, по области 22-27 градусов тепла. Ветер слабый.



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