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Выходные в столице будут жаркими и без осадков
15 июня 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В выходные в столице потеплеет, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 16 июня, в столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 8-10 (в центре 11-13 градусов тепла), по области 6-11 градусов тепла, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла, ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 17 июня, переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13, по области 8-13 градусов тепла, днем в Москве 24-26, по области 22-27 градусов тепла. Ветер слабый.
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Пятница, 15 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
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