В субботу движение на северо-западе столицы ограничат из-за матча Аргентина - Исландия

9 июня 2017 г. Временная выделенная полоса появится на Волоколамском шоссе 17 июня в преддверии Кубка конфедераций

Временная выделенная полоса от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе будет работать ежедневно, как и полоса на Ленинградском шоссе. Схема движения в Тушинском тоннеле изменится по направлению в центр с 17 июня до 2 июля.