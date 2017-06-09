В субботу движение на северо-западе столицы ограничат из-за матча Аргентина - Исландия

16 июня движение транспорта на северо-западе Москвы будет ограничено в связи с проведением матча сборных команд Аргентины и Исландии на стадионе "Спартак". Об этом сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
В течение субботы будет запрещено движение автомобилей без пропуска по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, по развороту на дублере Волоколамского шоссе по направлению в сторону области на пересечении с Волоколамским проездом и в Сходненском тупике. Кроме того, в этот день будут действовать ограничения на стоянку и остановку транспорта на Летней улице, в Волоколамском проезде и проезде Стратонавтов. Местные жители, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного округа, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.
В ЦОДД напомнили, что с 1 июня на Волоколамском шоссе от Дубосековской улицы до канала имени Москвы работает временная выделенная полоса
. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе работают ежедневно, включая выходные. Подобные ограничения будут также действовать в другие дни проведения матчей ЧМ на стадионе "Спартак" - 19, 23, 27 июня и 3 июля.