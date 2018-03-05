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Ночью в двух районах Москвы вновь пахло сероводородом
15 июня 2018 г. | Время публикации 10:27
Рубрики: Экология  
 
Агентство городских новостей "Москва"
"Мосэкомониторинг" в ночь с 14 на 15 июня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы. Это следует из данных на сайте экологической службы.

В Косино-Ухтоминском районе произошел резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. В 03:00 автоматическая станция контроля воздуха "Мосэкомониторинга" обнаружила отклонения от нормы в 2,4 раза. Данные получены с датчиков экомониторинга "Кожухово", контролирующих зоны влияния мусоросжигательного завода номер 4 и мусорного полигона "Кучино". А в Рязанском районе в 01:00 предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,1 раза.

Ранее сообщалось, что 82 процента москвичей недовольны качеством воздуха в своем городе. Основной причиной загрязнения воздуха 80% москвичей считают автотранспорт. А по результатам опроса о том, насколько они довольны мерами властей по улучшению транспортной ситуации, "довольных" в Москве оказалось всего около 20%.

До этого Гринпис России заявил, что московские власти публикуют на новом сайте "Мосэкомониторинга" некорректные данные о концентрации сероводорода в воздухе, сравнивая концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ: по мнению экологов, этот норматив используется для того, чтобы показатель казался ближе к нулю. В пресс-службе департамента природопользования заявили, что на сайте "Мосэкомониторинга" был выбран наиболее жесткий критерий ВОЗ, а Гринпис "ни одного за последние несколько лет для нашего города полезного дела не сделал".

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