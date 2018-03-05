Ночью в двух районах Москвы вновь пахло сероводородом

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14 июня 2018 г. Гринпис: 82% москвичей недовольны качеством воздуха в городе

Основной причиной загрязнения воздуха 80% москвичей считают автотранспорт, а мерами по улучшению транспортной ситуации довольны только 20%. Зато с пешеходной инфраструктурой дела в столице обстоят намного лучше.

21 мая 2018 г. Гринпис и мэрия Москвы поспорили о критериях загрязненности воздуха на сайте Мосэкомониторинга