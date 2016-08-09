Супруги из Подмосковья получили 23 года колонии на двоих за убийство приемной дочери и "спектакль" с ее исчезновением

31 августа 2016 г. Сотрудница опеки врала в отчетах о хорошей жизни девочки, убитой в Озерах

Заведующая отделом устройства детей писала формальные отчеты о том, что удочерение прошло благополучно, в то время как из детсада и от бабушки ребенка поступали сообщения о том, что приемный отец бьет девочку.