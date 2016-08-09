Супруги из Подмосковья получили 23 года колонии на двоих за убийство приемной дочери и "спектакль" с ее исчезновением

Московский областной суд приговорил к 17,5 года исправительной колонии строгого режима жителя города Озеры Романа Черникова, признанного виновным в истязании и убийстве шестилетней приемной дочери Вероники в апреле 2016 года. Его жена Татьяна получила 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры
.
Суд установил, что Черниковы систематически истязали девочку, удочеренную в 2010 году. 1 апреля 2016 года приемный отец, будучи пьяным, по незначительному поводу в очередной раз применил к ребенку насилие. Девочка умерла от механической асфиксии. Супруги скрыли ее убийство, а тело сожгли и развеяли останки в нескольких населенных пунктах.
В августе, перед визитом сотрудников опеки, Черниковы заявили об исчезновении Вероники. Они рассказали, что девочка якобы самовольно ушла из дома вечером 6 августа, чтобы посмотреть салют в честь Дня города, и пропала. Сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов несколько дней искали
ребенка, а приемные родители продолжали рассказывать свою версию.
8 августа 2016 года Черниковы перестали выходить на связь и скрылись из поля зрения правоохранительных органов. Их нашли на кладбище поселка Серебряные Пруды в состоянии сильного алкогольного опьянения. На допросе супруги рассказали, что девочка якобы еще в апреле утонула в ванной
. Со слов подозреваемых, они испугались и решили скрыть гибель дочери, для чего сожгли ее тело.
Позже Черников сознался в убийстве
Вероники в состоянии алкогольного опьянения "из личных неприязненных отношений". Однако во время предварительного следствия мужчина отрицал причастность к убийству и признался только в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию, говорится на сайте
подмосковного управления СК. Татьяна Черникова сотрудничала со следствием и раскаялась в содеянном.
Кроме того, уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении сотрудницы подмосковного управления опеки и попечительства по городским округам Кашира и Озеры. Она составляла фиктивные отчеты
об условиях жизни, содержании и воспитании Вероники, не реагируя на обращения о том, что приемный отец систематически избивает девочку. В документах опеки указывалось, что удочерение прошло успешно, а в семье царит нормальная обстановка.