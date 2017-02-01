NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

В Москве установят более 200 дорожных камер, снимающих непропуск пешеходов на "зебрах"
15 марта 2018 г. | Время публикации 14:47 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На дорогах Москвы появится более 200 камер, которые будут фиксировать непропуск пешеходов водителями. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Горшков, которого цитирует агентство "Москва".

"Мы многие года рассматривали разных производителей камер, которые могут решить эту задачу. К счастью, производители камер, наконец-то, услышали наши мольбы и поняли наши требования, требования Госавтоинспекции, какая должна быть доказательная база для того, чтобы это можно было использовать как штрафы за непропуск пешеходов, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. В этом году появятся более 200 таких камер в Москве", - пояснил Горшков.

Первая из подобных камер - экспериментальный комплекс "Форсаж" - была установлена в августе 2016 года на Нижегородской улице. За время ее работы автомобилисты, в том числе невиновные, получили более тысячи штрафов по 1500 рублей. Разработчики утверждали, что система мгновенно оценивает, есть ли у водителя техническая возможность остановить машину, не доезжая до перехода.

Однако главное – именно непропуск пешехода – камера не фиксировала. Она не устанавливала, как, куда, в каком направлении и с какой скоростью двигался пешеход, а выявляла только автомобили, которые приближаются к "зебре". В итоге штрафы получали водители, не мешающие пешеходам переходить дорогу. В то же время штраф не выписывался в том случае, если у водителя не было "технической возможности" затормозить до "зебры", даже если пешеходу пришлось из-за этого остановиться или изменить траекторию. Позднее СМИ сообщили об отключении комплекса, однако в пресс-службе Центра организации дорожного движения эту информацию опровергли, заявив, что комплекс работает в штатном режиме.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
СМИ сообщили об отключении единственной камеры, которая следила за поведением водителей на "зебре"
29 марта 2017 г.
СМИ сообщили об отключении единственной камеры, которая следила за поведением водителей на "зебре"
Камера на Нижегородской улице должна была фиксировать непропуск пешеходов на переходе, но алгоритм ее работы оказался спорным. В итоге штрафы получали даже невиновные водители. СМИ поторопились сообщить об отключении камеры.
5 февраля 2017 г.
1 февраля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2018   19:52
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 15 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>