В Москве установят более 200 дорожных камер, снимающих непропуск пешеходов на "зебрах"

На дорогах Москвы появится более 200 камер, которые будут фиксировать непропуск пешеходов водителями. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Горшков, которого цитирует агентство "Москва"
.
"Мы многие года рассматривали разных производителей камер, которые могут решить эту задачу. К счастью, производители камер, наконец-то, услышали наши мольбы и поняли наши требования, требования Госавтоинспекции, какая должна быть доказательная база для того, чтобы это можно было использовать как штрафы за непропуск пешеходов, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. В этом году появятся более 200 таких камер в Москве", - пояснил Горшков.
Первая из подобных камер - экспериментальный комплекс "Форсаж" - была установлена в августе 2016 года на Нижегородской улице. За время ее работы автомобилисты, в том числе невиновные, получили более тысячи штрафов по 1500 рублей. Разработчики утверждали, что система мгновенно оценивает, есть ли у водителя техническая возможность
остановить машину, не доезжая до перехода.
Однако главное – именно непропуск пешехода – камера не фиксировала. Она не устанавливала, как, куда, в каком направлении и с какой скоростью двигался пешеход, а выявляла только автомобили, которые приближаются к "зебре". В итоге штрафы получали водители, не мешающие пешеходам переходить дорогу. В то же время штраф не выписывался в том случае, если у водителя не было "технической возможности" затормозить до "зебры", даже если пешеходу пришлось из-за этого остановиться или изменить траекторию. Позднее СМИ сообщили об отключении комплекса
, однако в пресс-службе Центра организации дорожного движения эту информацию опровергли, заявив, что комплекс работает в штатном режиме.