Глава ФАС разругал и обвинил московские аэропорты в подсовывании "дохлой свиньи" из-за работы такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России находится в стадии возбуждения дел против трех московских аэропортов, которые не торопятся допускать к работе на "первой линии" - у выходов и перронов - больше новых компаний такси. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
Он назвал реакцию аэропортов на предыдущие предупреждения ведомства "профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты", цитирует "Интерфакс"
. "Аэропорты должны были подойти к этому гораздо серьезнее, вместо этого они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью, потому что они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась", - возмутился Артемьев.
Ранее мэр Москвы и губернатор Московской области обратили внимание ФАС на ограничение конкуренции в работе такси у аэропортов. В ответ регулятор пообещал добиться расширения списка таксопарков и водителей, имеющих право работать на "первой линии". В конце прошлого года Артемьев говорил, что работу планируется завершить в течение двух-трех месяцев, и грозил "жесточайшими штрафами" аэропортам, которые не выполнят требования ФАС.
"Конечно, на первой линии, как полагается в связи с антитеррористической угрозой, должны быть те водители, которые прошли проверки спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать какую-то одну фирму, которая еще должна, как мы выяснили с некоторыми аэропортами, тем самым как можно выше задирать цены?" - отмечал Артемьев.
В феврале московский департамент транспорта предложил выработать единые условия работы такси в аэропортах : допустить к "первой линии" все легальные компании Москвы и Подмосковья, а также ввести понятные и прозрачные тарифы. В мэрии пояснили, что сейчас компании такси в аэропортах поставлены в неравные условия, а пассажиры вынуждены платить больше перевозчику, которого назначил аэропорт.
Глава дептранса Максим Ликсутов отметил, что прийти к единым правилам важно в связи с прибытием иностранных болельщиков и журналистов на чемпионат мира по футболу. Напомним, летом прошлого года во время Кубка Конфедераций таксист довез чилийского журналиста из "Домодедово" до центра Москвы за 50 тысяч рублей
. Впоследствии таксиста задержали и завели на него дело о мошенничестве, а иностранцу вернули деньги.