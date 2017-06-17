

Глава ФАС разругал и обвинил московские аэропорты в подсовывании "дохлой свиньи" из-за работы такси Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Он назвал реакцию аэропортов на предыдущие предупреждения ведомства "профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты", цитирует



Ранее мэр Москвы и губернатор Московской области обратили внимание ФАС на ограничение конкуренции в работе такси у аэропортов. В ответ регулятор пообещал добиться расширения списка таксопарков и водителей, имеющих право работать на "первой линии". В конце прошлого года Артемьев говорил, что работу планируется завершить в течение двух-трех месяцев, и грозил "жесточайшими штрафами" аэропортам, которые не выполнят требования ФАС.



"Конечно, на первой линии, как полагается в связи с антитеррористической угрозой, должны быть те водители, которые прошли проверки спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать какую-то одну фирму, которая еще должна, как мы выяснили с некоторыми аэропортами, тем самым как можно выше задирать цены?" - отмечал Артемьев.



В феврале московский департамент транспорта предложил выработать единые условия работы такси в аэропортах : допустить к "первой линии" все легальные компании Москвы и Подмосковья, а также ввести понятные и прозрачные тарифы. В мэрии пояснили, что сейчас компании такси в аэропортах поставлены в неравные условия, а пассажиры вынуждены платить больше перевозчику, которого назначил аэропорт.



Глава дептранса Максим Ликсутов отметил, что прийти к единым правилам важно в связи с прибытием иностранных болельщиков и журналистов на чемпионат мира по футболу. Напомним, летом прошлого года во время Кубка Конфедераций таксист довез чилийского журналиста из "Домодедово" до центра Москвы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России находится в стадии возбуждения дел против трех московских аэропортов, которые не торопятся допускать к работе на "первой линии" - у выходов и перронов - больше новых компаний такси. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.Он назвал реакцию аэропортов на предыдущие предупреждения ведомства "профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты", цитирует "Интерфакс" . "Аэропорты должны были подойти к этому гораздо серьезнее, вместо этого они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью, потому что они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась", - возмутился Артемьев.Ранее мэр Москвы и губернатор Московской области обратили внимание ФАС на ограничение конкуренции в работе такси у аэропортов. В ответ регулятор пообещал добиться расширения списка таксопарков и водителей, имеющих право работать на "первой линии". В конце прошлого года Артемьев говорил, что работу планируется завершить в течение двух-трех месяцев, и грозил "жесточайшими штрафами" аэропортам, которые не выполнят требования ФАС."Конечно, на первой линии, как полагается в связи с антитеррористической угрозой, должны быть те водители, которые прошли проверки спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать какую-то одну фирму, которая еще должна, как мы выяснили с некоторыми аэропортами, тем самым как можно выше задирать цены?" - отмечал Артемьев.В феврале московский департамент транспорта предложил выработать единые условия работы такси в аэропортах : допустить к "первой линии" все легальные компании Москвы и Подмосковья, а также ввести понятные и прозрачные тарифы. В мэрии пояснили, что сейчас компании такси в аэропортах поставлены в неравные условия, а пассажиры вынуждены платить больше перевозчику, которого назначил аэропорт.Глава дептранса Максим Ликсутов отметил, что прийти к единым правилам важно в связи с прибытием иностранных болельщиков и журналистов на чемпионат мира по футболу. Напомним, летом прошлого года во время Кубка Конфедераций таксист довез чилийского журналиста из "Домодедово" до центра Москвы за 50 тысяч рублей . Впоследствии таксиста задержали и завели на него дело о мошенничестве, а иностранцу вернули деньги.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 июня 2017 г. Водитель такси подвез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово до центра Москвы за 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции нашли водителя такси, который получил от гражданина Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта "Домодедово" до центра Москвы, завысив таким образом цену в 10 раз.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.03.2018 19:52 4 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00