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Каховскую линию метро реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией
15 марта 2018 г. | Время публикации 09:53
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Интеграцию Каховской линии московского метро в Большую кольцевую линию столичной подземки планируется начать до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, которого цитирует агентство "Москва".

"Никаких проблем с этим участком мы не видим, но определенные работы придется провести: все-таки участок был построен 30 лет назад. Сейчас у нас есть два варианта: либо работать по ночам, меняя коммуникации, пока поезда не ходят, либо перекрывать этот участок на время работ. Но в любом случае особых трудностей с участком не видим", - подчеркнул Хуснуллин.

Каховская линия, расположенная на юге столицы, является самой короткой в московском метро. На ней находится три станции - "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". Эта линия должна была стать частью второго кольца метро для разгрузки существующей Кольцевой линии согласно Генплану развития Москвы 1971 года, также в состав кольца должен был войти северо-восточный участок Сокольнической линии. Однако в советские годы строительство так и не началось, а после распада СССР начались экономические трудности, и к проекту нового пересадочного контура вернулись только в последние несколько лет. После завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров.

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