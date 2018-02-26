

Каховскую линию метро реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Никаких проблем с этим участком мы не видим, но определенные работы придется провести: все-таки участок был построен 30 лет назад. Сейчас у нас есть два варианта: либо работать по ночам, меняя коммуникации, пока поезда не ходят, либо перекрывать этот участок на время работ. Но в любом случае особых трудностей с участком не видим", - подчеркнул Хуснуллин.



Каховская линия, расположенная на юге столицы, является самой короткой в московском метро. На ней находится три станции - "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". Эта линия должна была стать частью



Интеграцию Каховской линии московского метро в Большую кольцевую линию столичной подземки планируется начать до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, которого цитирует агентство "Москва" "Никаких проблем с этим участком мы не видим, но определенные работы придется провести: все-таки участок был построен 30 лет назад. Сейчас у нас есть два варианта: либо работать по ночам, меняя коммуникации, пока поезда не ходят, либо перекрывать этот участок на время работ. Но в любом случае особых трудностей с участком не видим", - подчеркнул Хуснуллин.Каховская линия, расположенная на юге столицы, является самой короткой в московском метро. На ней находится три станции - "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". Эта линия должна была стать частью второго кольца метро для разгрузки существующей Кольцевой линии согласно Генплану развития Москвы 1971 года, также в состав кольца должен был войти северо-восточный участок Сокольнической линии. Однако в советские годы строительство так и не началось, а после распада СССР начались экономические трудности, и к проекту нового пересадочного контура вернулись только в последние несколько лет. После завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 февраля 2018 г. Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли для пассажиров

Движение запустили на участке из пяти станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Полностью запустить движение по линии протяженностью 68 километров планируется в 2020-2021 годах.



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