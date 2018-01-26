Собчак заявила, что Собянин гарантировал остановить скандальную стройку на улице Кравченко

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак получила от столичной мэрии гарантии того, что скандальная стройка на улице Кравченко не будет продолжена. Об этом Собчак сообщила жителям, видеозапись выступления размещена на странице движения "Московский активист" в Facebook
.
Кандидат в президенты напомнила, что спустя два дня после того, как префект Юго-Западного округа Олег Волков сообщил об аннулировании ордера
на строительство дома, на улицу Кравченко пришли около 30 вооруженных людей в форме строителей, медицинских масках и пластиковых очках. Они пытались протянуть на стройку кабель и избивали протестующих
, однако полиция начала задержания только после того, как на улице собралось много жителей, требовавших принять меры.
"Это происшествие возмутило меня и я поняла, что надо идти выше. Я провела переговоры в мэрии Москвы и вот сегодня я хочу вам сказать, что Собянин взял на себя ответственность и выступает гарантом того, что стройка будет остановлена. И бандиты будут остановлены. Произвол закончится и вы будете жить в нормальных условиях, с нормальным двором и спортивной площадкой", - написала Собчак в Instagram
, выразив благодарность участникам движения "Московский активист" и местным жителям и призвав москвичей объединяться для защиты своих интересов.
"Я верю нашей мэрии, мы с ними уже по нескольким вопросам во время нашей кампании сотрудничали, и пока у меня нет оснований сомневаться в том, что они выполнят данное мне лично обещание. Теперь наша задача - проконтролировать власть и сделать так, чтобы эти обещания точно были выполнены. Но теперь это обещание не на уровне префектов, это четкие слова руководства нашего города: стройка здесь не состоится!" - заявила Собчак в видеоинтервью.
Между тем, по данным портала "Рупор Москвы"
, квартиры в ЖК "Учительский дом" были изначально предназначены вовсе не для учителей. Хотя изначально он назывался "объектом социально культурного и коммунально-бытового назначения", выяснилось, что большая часть пайщиков-учителей давно вышла из ЖСК, причем троим из 11 пайщиков, до которых журналистам удалось дозвониться, деньги не вернули вовсе.
"Итак, получается, что большое количество учителей вообще не состоят в ЖСК "Учительский дом", или же просто ожидают, когда им вернут их деньги. Однако, до сих пор стройка считается проектом для заслуженных педагогов и префект Волков клятвенно обещает дать каждому учителю квартиру. Вот только есть ли сейчас в списках пайщиков ЖСК "Учительский дом" реальные педагоги? Вопрос, над которым стоит подумать уже соответствующим органам", - делают вывод журналисты.