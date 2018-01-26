Собчак заявила, что Собянин гарантировал остановить скандальную стройку на улице Кравченко

7 марта 2018 г. На улице Кравченко после запрета скандальной стройки отбили ночное вторжение неизвестных в масках

Всего два дня назад префект ЮЗАО сообщил, что ордер на строительство жилого дома на улице Кравченко, 16 аннулирован и назвал проблему решенной. Однако о ночь на 7 марта неизвестные пытались протянуть на стройке кабель.