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"Мусорный референдум" может пройти в Подмосковье в начале осени
15 марта 2018 г. | Время публикации 09:05 | Последние изменения 09:22
Рубрики: Общество  
 
ИА REGNUM
Мособлизбирком рассмотрел обращения инициативных групп о вынесении на областной референдум вопросов о введении запрета на строительство мусоросжигательных заводов, введении раздельного сбора мусора и возвращении пенсионерам права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом пишут "Ведомости" со cсылкой на сайт комиссии. По словам зампредседателя Мособлизбиркома Натальи Земсковой, документы переданы в Мособлдуму, которой предстоит проверить их на соответствие закону.

Возглавивший инициативную группу муниципальный депутат Дмитрий Трунин напомнил, что в ноябре прошлого года Мособлдума уже отклонила аналогичную заявку со ссылкой на некорректную формулировку вопросов. Активисты учли критику и скорректировали формулировку. Мособлдума должна дать ответ в течение 20 дней, если он будет положительным, то активистам предстоит собрать 120 тысяч подписей в поддержку своей инициативы. Итоговый референдум может пройти в сентябре 2018 года, когда состоятся и очередные выборы губернатора Подмосковья.

А 31 марта организаторы референдума планируют митинг в центре Москвы, чтобы привлечь внимание к проблеме свалок в Подмосковье: по их словам, подмосковный губернатор обещал разобраться со свалками, но вместо этого произошел очередной передел рынка. Между тем юристы полагают, что вопрос о запрете строительства заводов не может быть признан соответствующим закону, так как по Конституции такого рода запреты могут быть введены только федеральным законом.

Напомним, с начала марта в Клину и многих других населенных пунктах Подмосковья прошло несколько акций против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов. Митинг в Клину 4 марта собрал 4 тысячи человек, одним из требований, помимо улучшения экологической ситуации, была отставка главы района Алены Сокольской. Кроме того, жители выложили автомобилями послание президенту РФ "Путин спаси".

Крупный "мусорный" протест разгорелся в Волоколамске, жители которого добиваются закрытия полигона "Ядрово". На прошлой неделе на свалке ввели режим чрезвычайной ситуации, однако мусор туда везти не перестали, и о закрытии полигона речи нет. В праздничные выходные жители окрестных населенных пунктов почти каждый день дежурили возле "Ядрово", пытаясь помешать проезду мусоровозов. Акции сопровождались задержаниями. К протестующим в один из дней присоединилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Протесты также затронули Наро-Фоминск, Балашиху, Ногинск, Коломну, Фряново, Сергиев Посад, Новую Москву. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может". А глава Клинского района Алена Сокольская сослалась на мнение неких экспертов, которые считают протесты "разыгрыванием больной для Подмосковья темы" в преддверии выборов президента РФ и губернатора области.

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