Глава ЦИК признала, что ей не нравится "любовный" пост Собянина о Путине, но нарушения закона нет Рубрики: Общество

YouTube / Навальный LIVE



"Я считаю, что это не очень хорошо, хотя придраться по закону не к чему, - сказала Памфилова (цитата по видео на канале



Она напомнила о ситуации в Тамбовской области, где, по оценке движения в защиту прав избирателей "Голос", была выстроена целая



"Мы делали такое представление в Тамбов, когда тоже по закону все нормально, а по сути люди это воспринимают как злоупотребление административным ресурсом, и я с этим согласна. Поэтому мне не нравится эта ситуация, но воздействовать и сказать, что это нарушение, я не могу, нет оснований законных", - сказала Памфилова.



Глава ЦИК также напомнила, что по законодательству о выборах,информация в интернете, "если это не зарегистрированное сетевое СМИ, не подлежит администрированию, тем более со стороны Центризбиркома".



Напомним, 11 марта Сергей Собянин опубликовал на персональном сайте пост "Почему я буду голосовать за Владимира Путина?". Мэр объяснил, что "Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России".



Столичный градоначальник также отметил, что вероятность переизбрания Путина "очень высока", и раскритиковал призывы оппозиции устроить "забастовку избирателей" и бойкотировать выборы. "Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру", - добавляет мэр.



"Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против", - предупредил Собянин. "Допустим, вы не идете, потому что уверены в результате, потому что вас все устраивает или просто у вас другие дела. Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма", - прогнозирует мэр. Он заявил, что его не устраивает такая трактовка, и призвал поддержать Путина.



В тот же день член Центризбиркома Сергей Сироткин, комментируя запись мэра Москвы, заявил, что это хотя и неэтичный поступок, но не агитация, а "просто



Глава Центризбиркома Элла Памфилова призналась, что недовольна записью мэра Москвы Сергея Собянина в личном блоге о планах голосовать на выборах за действующего президента РФ Владимира Путина. В то же время, по ее словам, "придраться по закону не к чему". Об этом Памфилова заявила на встрече с представителями штаба оппозиционера Алексея Навального, когда они указали, что градоначальник, по сути, занимается агитацией."Я считаю, что это не очень хорошо, хотя придраться по закону не к чему, - сказала Памфилова (цитата по видео на канале "Навальный LIVE" в YouTube). - Мне предварительно объясняли, что это его личный сайт, в свободное от работы время, но, на мой взгляд, вы правы".Она напомнила о ситуации в Тамбовской области, где, по оценке движения в защиту прав избирателей "Голос", была выстроена целая "гигантская машина поддержки" кандидата Путина. Агитация шла на официальных страницах местной администрации и школ, причем с участием детей."Мы делали такое представление в Тамбов, когда тоже по закону все нормально, а по сути люди это воспринимают как злоупотребление административным ресурсом, и я с этим согласна. Поэтому мне не нравится эта ситуация, но воздействовать и сказать, что это нарушение, я не могу, нет оснований законных", - сказала Памфилова.Глава ЦИК также напомнила, что по законодательству о выборах,информация в интернете, "если это не зарегистрированное сетевое СМИ, не подлежит администрированию, тем более со стороны Центризбиркома".Напомним, 11 марта Сергей Собянин опубликовал на персональном сайте пост "Почему я буду голосовать за Владимира Путина?". Мэр объяснил, что "Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России".Столичный градоначальник также отметил, что вероятность переизбрания Путина "очень высока", и раскритиковал призывы оппозиции устроить "забастовку избирателей" и бойкотировать выборы. "Оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру", - добавляет мэр."Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против", - предупредил Собянин. "Допустим, вы не идете, потому что уверены в результате, потому что вас все устраивает или просто у вас другие дела. Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма", - прогнозирует мэр. Он заявил, что его не устраивает такая трактовка, и призвал поддержать Путина.В тот же день член Центризбиркома Сергей Сироткин, комментируя запись мэра Москвы, заявил, что это хотя и неэтичный поступок, но не агитация, а "просто признание в любви президенту ".



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