

Врачи подмосковной больницы предупредили о нехватке лекарств для реанимации Рубрики: Общество

Global Look Press



Четыре врача Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главного врача Александра Пересыпкинского, в которой сообщили, что на 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи и препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Как рассказал работник больницы, к 14 марта ситуация не изменилась.



Кроме того, врачи замечают, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что "влечет за собой определенные риски для пациента". Из-за этого больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.



В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам. В свою очередь, президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский направил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, в котором просит прокуратуру провести проверки "достаточности лекарств и укомплектованности кадров в медицинских организациях России".



Проблемы с медобслуживанием возникают в столичном регионе регулярно. Так, в январе в подмосковном Реутове начался активный сбор подписей против закрытия единственного в городе



Кроме того, вызывает массу вопросов и качество медицинского обслуживания в городе в целом. По словам местных жителей, талонов к узким специалистам приходится ждать до полугода, не хватает участковых врачей и педиатров, один доктор обслуживает несколько участков, а мамы с больными детьми часами сидят в коридорах, чтобы попасть на прием. В городе нет ни одного детского гастроэнтеролога, а чтобы пройти обследование, приходится ждать не один месяц. Также Реутов лишился единственной стоматологической поликлиники, которую местные депутаты решили продать, и жителям приходится прикрепляться к больницам других городов. Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности оказывать неотложную помощь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием. Минздрав пообещал провести проверку, а "Лига пациентов" направила обращение в Генпрокуратуру, сообщает РБК Четыре врача Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главного врача Александра Пересыпкинского, в которой сообщили, что на 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи и препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Как рассказал работник больницы, к 14 марта ситуация не изменилась.Кроме того, врачи замечают, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что "влечет за собой определенные риски для пациента". Из-за этого больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам. В свою очередь, президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский направил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, в котором просит прокуратуру провести проверки "достаточности лекарств и укомплектованности кадров в медицинских организациях России".Проблемы с медобслуживанием возникают в столичном регионе регулярно. Так, в январе в подмосковном Реутове начался активный сбор подписей против закрытия единственного в городе роддома . На портале администрации города сообщается, что просьбы о закрытии якобы поступают от самих граждан: здание 1932 года постройки не соответствует современным требованиям. Построить же новый роддом "не представляется возможным", и за медпомощью рекомендуется обращаться в микрорайон Саввино городского округа Балашиха или же в Московский областной перинатальный центр. В итоге беременным женщинам придется ехать рожать в Балашиху или в Железнодорожный, дорога до которого занимает два часа.Кроме того, вызывает массу вопросов и качество медицинского обслуживания в городе в целом. По словам местных жителей, талонов к узким специалистам приходится ждать до полугода, не хватает участковых врачей и педиатров, один доктор обслуживает несколько участков, а мамы с больными детьми часами сидят в коридорах, чтобы попасть на прием. В городе нет ни одного детского гастроэнтеролога, а чтобы пройти обследование, приходится ждать не один месяц. Также Реутов лишился единственной стоматологической поликлиники, которую местные депутаты решили продать, и жителям приходится прикрепляться к больницам других городов.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 февраля 2018 г. Жители подмосковного Реутова протестуют против закрытия единственного роддома

Город, в котором идет строительство и продажа новостроек, до конца года может остаться без родильного отделения. Беременным женщинам придется ехать рожать в Балашиху или в Железнодорожный, дорога до которого занимает два часа.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.03.2018 11:46 6 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00