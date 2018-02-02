Врачи подмосковной больницы предупредили о нехватке лекарств для реанимации

Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности оказывать неотложную помощь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием. Минздрав пообещал провести проверку, а "Лига пациентов" направила обращение в Генпрокуратуру, сообщает РБК
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Четыре врача Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья написали докладную на имя главного врача Александра Пересыпкинского, в которой сообщили, что на 1 марта 2018 года в отделении анестезиологии и реанимации больницы нет ряда лекарств для оказания неотложной экстренной помощи и препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Как рассказал работник больницы, к 14 марта ситуация не изменилась.
Кроме того, врачи замечают, что аппаратура для проведения анестезии давно не обслуживалась и выходит из строя, что "влечет за собой определенные риски для пациента". Из-за этого больница не может оказывать полноценную квалифицированную помощь, а врачи отделения анестезиологии и реанимации снимают с себя ответственность за неоказание помощи согласно действующим медицинским стандартам.
В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что поручат подведомственным структурам провести проверку в больнице по этим фактам. В свою очередь, президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский направил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, в котором просит прокуратуру провести проверки "достаточности лекарств и укомплектованности кадров в медицинских организациях России".
Проблемы с медобслуживанием возникают в столичном регионе регулярно. Так, в январе в подмосковном Реутове начался активный сбор подписей против закрытия единственного в городе роддома
. На портале администрации города сообщается, что просьбы о закрытии якобы поступают от самих граждан: здание 1932 года постройки не соответствует современным требованиям. Построить же новый роддом "не представляется возможным", и за медпомощью рекомендуется обращаться в микрорайон Саввино городского округа Балашиха или же в Московский областной перинатальный центр. В итоге беременным женщинам придется ехать рожать в Балашиху или в Железнодорожный, дорога до которого занимает два часа.
Кроме того, вызывает массу вопросов и качество медицинского обслуживания в городе в целом. По словам местных жителей, талонов к узким специалистам приходится ждать до полугода, не хватает участковых врачей и педиатров, один доктор обслуживает несколько участков, а мамы с больными детьми часами сидят в коридорах, чтобы попасть на прием. В городе нет ни одного детского гастроэнтеролога, а чтобы пройти обследование, приходится ждать не один месяц. Также Реутов лишился единственной стоматологической поликлиники, которую местные депутаты решили продать, и жителям приходится прикрепляться к больницам других городов.