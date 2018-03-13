Автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт из-за ситуации на дорогах

Московские власти просят водителей пересесть на городской транспорт в связи со снегопадом и гололедицей в столице. Об этом сообщается на странице единого транспортного портала столицы в Twitter
.
"Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем сегодня садиться за руль. Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы", - говорится в сообщении.
В свою очередь, столичная ГИБДД рекомендовала водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД из-за сильного снегопада. Как отмечается на сайте ведомства
, водителям рекомендуется быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.
По данным Гидрометцентра, в четверг в столице ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до двух градусов мороза. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов. В ночь на пятницу, 16 марта, ожидается уже минус 10-12 градусов, а днем - 7-9 градусов мороза. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее
: ночью до минус 22, днем ожидается минус 10 - минус 5 градусов.