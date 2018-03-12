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Футбольная фан-зона все-таки захватит территорию МГУ вопреки уверениям ректората
15 марта 2018 г. | Время публикации 14:02 | Последние изменения 15:59
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Фан-зона чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах расположится частично на территории МГУ, хотя руководство вуза утверждает обратное. Согласно схеме, опубликованной в техническом задании на портале госзакупок 7 марта, зрительская зона целиком займет аллею ученых перед Главным зданием университета, так что ближний край периметра окажется в 110 метрах от ступенек, говорится в Telegram-канале "Инициативной группы МГУ".

На этой территории вуза расположатся сцена с колонками и главным экраном, медиацентр, тв-компаунд, объединенный пункт безопасности, столовая для персонала, волонтерский центр и медицинские бригады. Через улицу Хохлова и площадь перед главным зданием, судя по схеме, будет организован проезд технического транспорта.

Ранее в пресс-службе МГУ говорили, что фан-зона разместится за территорией вуза, на участке между Университетским проспектом и улицей Косыгина. Действительно, эта земля в 2013 году перешла парку Горького. Однако площадка непосредственно перед Главным зданием до Университетского проспекта, которая тоже будет задействована при организации фестиваля болельщиков, все еще находится в оперативном управлении МГУ, что подтверждается документами.

Согласно выписке из Росреестра, в бессрочном пользовании МГУ находятся аллея ученых, фонтан и парки справа и слева от Университетской площади. В инициативной группе не исключили, что неудобства для студентов и жителей Главного здания в связи с организацией фан-зоны начнутся уже в мае, так как в этом месяце должен начаться монтаж Wi-Fi - сетей.

Напомним, студенты, аспиранты и сотрудники МГУ опасаются, что фан-зона помешает учебному процессу, так как фестиваль болельщиков придется как раз на период сессии и защиты дипломов. Руководство вуза уверяет, что никаких принудительных изменений в учебном плане не будет, но деканат некоторых факультетов, по словам активистов, настаивает на проведении ускоренной сессии до начала чемпионата мира по футболу.

Попытки противников фан-зоны обсудить проблему с ректором МГУ Виктором Садовничим провалились. Руководство вуза игнорирует активистов, в "воспитательных" беседах с другими студентами их называют "бандитами" и обвиняют в бунте против государственного строя.

Не удается достучаться и до FIFA. Посол Международной футбольной федерации Алексей Смертин заинтересовался проблемой вокруг фан-зоны, но пока никакой реакции не последовало. В оргкомитете "Россия-2018" выразили готовность встретиться с недовольными студентами, однако там уверены, что фан-зона не будет ничему и никому мешать.
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