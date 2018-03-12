Футбольная фан-зона все-таки захватит территорию МГУ вопреки уверениям ректората

13 марта 2018 г. Глава оргкомитета ЧМ по футболу попытался убедить в позитивности "небольшой" фан-зоны у МГУ на 15 тысяч человек

Председатель оргкомитета "Россия-2018" выразил готовность встретиться со студентами, которые опасаются, что организация фан-зоны вблизи вуза помешает учебному процессу. При этом он удивился, что есть недовольные.