На свалке в Клину, против которой прошел 5-тысячный митинг, началась экстренная дегазация

13 марта 2018 г. Прокуратура вновь проверит полигон "Ядрово" после публикаций в СМИ

В природоохранной прокуратуре заявили, что на полигоне "Ядрово" вновь начата комплексная проверка, но превышения концентрации вредных веществ там на данный момент не зафиксировано. Об этом же заявил и глава Волоколамского района.