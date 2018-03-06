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На свалке в Клину, против которой прошел 5-тысячный митинг, началась экстренная дегазация
15 марта 2018 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 18:57
Рубрики: Экология  
 
МЧС России
В подмосковном Клину началась экстренная дегазация мусорного полигона "Алексинский карьер", пробурена 21 скважина, сообщается на сайте МЧС России. Жители Москвы и Московской области жалуются на посторонние запахи, идущие с полигона.

По данным МЧС, лаборатории проводят мониторинг воздуха в районе свалки, превышения допустимой концентрации вредных веществ нет. В районе полигонов "Кучино" в Балашихе и "Ядрово" в Волоколамском районе также не зафиксировано превышения. На местах работают оперативные группы МЧС, посты Мосэкомониторинга, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Метеорологические условия также не приведут к осложнению экологической обстановки.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что рекультивация мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе начнется через две недели после окончания строительства нового участка, так называемой второй карты объекта. "План следующий: две недели - открытие новой современной карты, и в течение двух недель мы приступаем к рекультивации полигона", - сказал Коган, которого цитирует "Интерфакс". Все негативные последствия будут полностью ликвидированы к 15 июня.

На новый участок свалки площадью 11 гектаров перенаправят мусор из старой части полигона, которая эксплуатируется с 1979 года. До конца года там появится современный перерабатывающий завод, который, в частности, будет перерабатывать органический мусор в компост.

Как сообщается на сайте Минэкологии Подмосковья, на полигоне "Ядрово" применят технологию, по которой сбор свалочного газа будет осуществляться через систему горизонтальных и вертикальных скважин. Из них газ поступает в коллектор, а затем - в систему утилизации. В настоящее время вблизи "Ядрово", в Волоколамске и близлежащих поселениях, работают две стационарных станции экомониторинга, которые анализируют качество атмосферного воздуха в автоматическом режиме каждые 20 минут.

Первая масштабная акция против работы полигона "Ядрово" прошла в Волоколамске 3 марта. На митинг пришли более 5 тысяч человек. Люди жалуются на постоянную вонь, ухудшение самочувствия, аллергии. 7 марта власти ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации, который позволяет принять срочные меры для решения проблемы. Жители надеялись, что режим ЧС будет действовать по всему району.

В длинные праздничные выходные жители проводили пикеты возле "Ядрово", препятствуя проезду мусоровозов, активистов задерживали. Закрывать "Ядрово" власти не планируют. Он входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Администрация обещает через месяц начать рекультивацию свалки и за три месяца покончить с запахом.
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