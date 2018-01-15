Муниципальные депутаты и активисты Москвы подали в суд из-за ликвидации двух "зебр", стоивших 48 млн рублей Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Переходы появились в 2017 году, чтобы "реорганизовать городское пространство". В начале 2018-го их убрали, так как сочли, что ситуация ухудшилась - участились случаи ДТП с пешеходами. А из-за пешеходов, которые шли неравномерно, возникали пробки на съезде с Садового кольца. В ЦОДД сообщили, что заторы иногда растягивались на несколько километров и мешали проезду общественного транспорта.



По словам активиста Алексея Радченко, который оспаривает ликвидацию "зебр" в суде, создание транспортных схем стоило городу 48 миллионов рублей. В связи с этим в иске поднят вопрос о нецелевом расходовании средств. ДТП, по словам Радченко, за время работы переходов случилось только однажды - в темное время суток и по вине водителя.



Депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич отметила, что люди уже привыкли к наземным переходам и после их ликвидации перебегают дорогу на красный. "Отправление людей в подземные переходы и озаборивание улиц не привели к улучшению ситуации. Нужно переключатся на другие методы. Основная ответственность при ДТП должна ложиться на проектировщика", - считает депутат. Первое заседание по делу состоится 19 марта. Муниципальные депутаты нескольких районов Москвы и городские активисты подписали судебный иск против столичного департамента транспорта и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по поводу ликвидации пешеходных переходов через Верхнюю Сыромятническую и Новую Басманную улицы. Об этом пишет РБК Переходы появились в 2017 году, чтобы "реорганизовать городское пространство". В начале 2018-го их убрали, так как сочли, что ситуация ухудшилась - участились случаи ДТП с пешеходами. А из-за пешеходов, которые шли неравномерно, возникали пробки на съезде с Садового кольца. В ЦОДД сообщили, что заторы иногда растягивались на несколько километров и мешали проезду общественного транспорта.По словам активиста Алексея Радченко, который оспаривает ликвидацию "зебр" в суде, создание транспортных схем стоило городу 48 миллионов рублей. В связи с этим в иске поднят вопрос о нецелевом расходовании средств. ДТП, по словам Радченко, за время работы переходов случилось только однажды - в темное время суток и по вине водителя.Депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич отметила, что люди уже привыкли к наземным переходам и после их ликвидации перебегают дорогу на красный. "Отправление людей в подземные переходы и озаборивание улиц не привели к улучшению ситуации. Нужно переключатся на другие методы. Основная ответственность при ДТП должна ложиться на проектировщика", - считает депутат. Первое заседание по делу состоится 19 марта.



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