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Мосгорнаследие остановило незаконные работы в доме начала XIX века на Смоленской площади
15 марта 2018 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Архитектура  
 
Global Look Press
Мосгорнаследие остановило несанкционированные работы в жилом доме с лавками Золотаревой-Финогеновых. Как сообщает агентство "Москва со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы, 1 марта в департамент поступило обращение управы района Арбат о возможном проведении несогласованных работ на объекте культурного наследия по адресу: Смоленская площадь, д. 8/12/1, стр. 1.

В ходе проверки был зафиксирован демонтаж перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. В феврале 2018 года Мосгорнаследием был согласован проект приспособления части помещений, однако разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении с проведением административного расследования по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Инициатору работ грозит штраф в размере от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

Жилой дом с лавками Золотаревой-Финогеновых был построен в начале XIX века и является образцом небольшого городского особняка в стиле позднего московского классицизма. Сохранен первоначальный фасад, богато украшенный лепными элементами. Сам памятник расположен на территории, где в XVII веке находилась одна из самых старых слобод мастеров-каменщиков.

Между тем внимание к проблеме со стороны Мосгорнаследия еще не означает прекращение работ на объекте: 5 января на горячую линию ведомства поступил звонок по поводу сноса фабрики торгового дома "Братья А. и С. Ивановы". Сотрудник департамента выдал предписание приостановить незаконные работы, однако активисты "Архнадзора" на следующий день выяснили, что работы продолжаются. В итоге застройщик не только снес фасад, но и проигнорировал предписание об остановке работ.
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