

Движение на Ярославском направлении МЖД приостанавливалось из-за загоревшейся цистерны с бензином Рубрики: Происшествия

Главное управление МЧС России по Московской области



В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара цистерны с бензином емкостью 60 тонн. Как сообщает



"В настоящее время на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД приостановлено движение поездов. Это связано с тем, что локомотивная бригада незамедлительно остановила грузовой состав на перегоне, так как было обнаружено задымление одной из цистерн. По предварительной информации, открытого пламени нет. На место отправлены два пожарных поезда со станций "Лосиноостровская" и "Александров" и вспомогательный локомотив", - говорится в сообщении.



Уточняется, что диспетчеры МЖД организовали движение поездов по временной схеме, что позволило не останавливать движения на всем направлении: из Москвы пригородные поезда доходят до станции "Мытищи" и отправляются обратно в Москву, а из области электрички доезжают до станции "Пушкино", после чего отправляются обратно. Между станциями "Мытищи" и "Пушкино" организовано движение компенсационных автобусов. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В 13:30 движение было восстановлено в полном объеме. Грузовой железнодорожный состав с бензином вспыхнул в Пушкинском районе Подмосковья, на участке железной дороги приостановлено движение поездов. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "На перегоне вблизи станции Челюскинская в Пушкинском районе вспыхнула цистерна с бензином в составе грузового поезда. Над ней образовался огненный факел. Цистерну отцепить пока не удается, огонь может перекинуться на другие вагоны в составе", - сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара цистерны с бензином емкостью 60 тонн. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги, из-за аварии приостановлено движение электричек на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления."В настоящее время на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД приостановлено движение поездов. Это связано с тем, что локомотивная бригада незамедлительно остановила грузовой состав на перегоне, так как было обнаружено задымление одной из цистерн. По предварительной информации, открытого пламени нет. На место отправлены два пожарных поезда со станций "Лосиноостровская" и "Александров" и вспомогательный локомотив", - говорится в сообщении.Уточняется, что диспетчеры МЖД организовали движение поездов по временной схеме, что позволило не останавливать движения на всем направлении: из Москвы пригородные поезда доходят до станции "Мытищи" и отправляются обратно в Москву, а из области электрички доезжают до станции "Пушкино", после чего отправляются обратно. Между станциями "Мытищи" и "Пушкино" организовано движение компенсационных автобусов. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В 13:30 движение было восстановлено в полном объеме.



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