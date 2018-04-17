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Ночью и утром на востоке и юго-востоке столицы вновь пахло сероводородом
15 мая 2018 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
"Мосэкомониторинг" зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы в ночь с 14 на 15 мая. По данным экологической службы, которые приводит ТАСС, первые отклонения от нормы датчики "Мосэкомониторинга" обнаружили в полночь в районе Печатники. Предельно допустимая концентрация этого вещества составляла 1,6 ПДК.

По состоянию на 05:00 в Печатниках, Выхино-Жулебино и Люблино автоматические станции контроля воздуха зафиксировали предельно допустимую разовую концентрацию сероводорода с превышением в 4,5, 3,4 и 3 раза соответственно. Данные получены с датчиков экомониторинга "Гурьяново", "Жулебино" и "Головачево", контролирующих зоны влияния Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и сети канализационных коллекторов "Мосводоканала", МСЗ-4 и закрытого мусорного полигона "Кучино".

Также в нескольких других районах юго-востока Москвы отмечены незначительные разовые превышения ПДК сероводорода. В "красной зоне" оказались такие районы, как Орехово-Борисово, Южное, Капотня, Рязанский и Новокосино.

Напомним, запах сероводорода, в некоторых районах смешанный с запахом гари, москвичи чувствуют с середины апреля, и спать с закрытыми окнами вынуждены даже жители вполне благополучного северо-запада. Экоактивисты утверждают, что причиной всего этого является системный экологический и инфраструктурный коллапс, а информация на сайте Мосэкомониторинга, откуда москвичи черпают информацию, может быть недостоверной.

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