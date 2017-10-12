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Новый формат гастрономических рынков появится в столичном регионе
15 мая 2018 г. | Время публикации 10:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Ресторанный холдинг Ginza Project решил развивать в спальных районах Москвы проект "Зеленый рынок". Первый объект, адаптированный под формат Даниловского рынка, когда под одной крышей находится ярмарка фермеров и модные точки общепита, откроется в Братеево. Если он будет успешным, то к 2023 году в рамках проекта появятся еще 30 рынков, в том числе в ближайшем Подмосковье. Об этом сообщает "Коммерсант".

Новый формат гастрономических центров для спальных районов "Зеленый рынок" основан на концепции Даниловского рынка, где фермерская ярмарка соседствует с точками общепита с современными концепциями. Первый объект откроется в этом месяце в торгцентре "Ключевой" в Братеево: 2700 квадратных метров будут сданы в аренду фермерам из разных регионов и рестораторам под 10–12 мини-кафе. А оплачивать покупки на "Зеленом рынке" нужно будет через единую кассу. В нынешнем году в спальных районах Москвы и ближайшем Подмосковье планируется открыть два объекта, еще около 30 — в течение следующих четырех лет.

Эксперты утверждают, что рынки нового формата по типу Даниловского стали очень популярны в Москве, в особенности в спальных районах, и становятся мощным якорным арендатором для всего района. Однако концепция и средний чек должны быть тщательно просчитаны в соответствии с конкурентным окружением, иначе проект может не выйти на окупаемость.

Между тем старые столичные рынки оказываются под угрозой ликвидации: осенью прошлого года земля под Преображенским рынком стала числиться как участок для многоквартирной застройки, и изменить ситуацию удалось только после обращений в различные инстанции. А жителей юго-востока Москвы возмутило неожиданное известие о закрытии и грядущем сносе Люблинского продуктового рынка, существующего с советских времен.
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