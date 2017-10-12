Новый формат гастрономических рынков появится в столичном регионе

16 ноября 2017 г. Москвичи опасаются застройки Преображенского рынка

Жители обнаружили подозрительные изменения в кадастровых документах. А директором рынка стал человек, известный тем, что с его приходом фирмы банкротятся. Власти уверяют, что рынок не закроется, но жителей это не успокаивает.