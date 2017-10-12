Новый формат гастрономических рынков появится в столичном регионе

Ресторанный холдинг Ginza Project решил развивать в спальных районах Москвы проект "Зеленый рынок". Первый объект, адаптированный под формат Даниловского рынка, когда под одной крышей находится ярмарка фермеров и модные точки общепита, откроется в Братеево. Если он будет успешным, то к 2023 году в рамках проекта появятся еще 30 рынков, в том числе в ближайшем Подмосковье. Об этом сообщает "Коммерсант"
.
Новый формат гастрономических центров для спальных районов "Зеленый рынок" основан на концепции Даниловского рынка, где фермерская ярмарка соседствует с точками общепита с современными концепциями. Первый объект откроется в этом месяце в торгцентре "Ключевой" в Братеево: 2700 квадратных метров будут сданы в аренду фермерам из разных регионов и рестораторам под 10–12 мини-кафе. А оплачивать покупки на "Зеленом рынке" нужно будет через единую кассу. В нынешнем году в спальных районах Москвы и ближайшем Подмосковье планируется открыть два объекта, еще около 30 — в течение следующих четырех лет.
Эксперты утверждают, что рынки нового формата по типу Даниловского стали очень популярны в Москве, в особенности в спальных районах, и становятся мощным якорным арендатором для всего района. Однако концепция и средний чек должны быть тщательно просчитаны в соответствии с конкурентным окружением, иначе проект может не выйти на окупаемость.
Между тем старые столичные рынки оказываются под угрозой ликвидации: осенью прошлого года земля под Преображенским рынком стала числиться как участок для многоквартирной застройки
, и изменить ситуацию удалось только после обращений в различные инстанции. А жителей юго-востока Москвы возмутило неожиданное известие о закрытии и грядущем сносе Люблинского продуктового рынка
, существующего с советских времен.