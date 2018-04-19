

Дома по программе реновации оборудуют инновационной системой раздельного сбора мусора Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



"В окончательной редакции эти требования будут утверждены в ближайшее время. Именно этот документ впоследствии станет основой для создания "Московского стандарта реновации", пояснил Левкин, напомнив, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время



Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.



В жилых домах, построенных в рамках программы реновации, будет предусмотрена инновационная система раздельного сбора мусора. Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, которого цитирует "Интерфакс" , баки для раздельного сбора мусора будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Это новшество предусмотрено техническими требованиями к проектированию домов по программе реновации."В окончательной редакции эти требования будут утверждены в ближайшее время. Именно этот документ впоследствии станет основой для создания "Московского стандарта реновации", пояснил Левкин, напомнив, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен . Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил он.Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 апреля 2018 г. Новые дома по программе реновации не придется сносить

Технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий. Это также позволит отказаться от сноса домов в дальнейшем.



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