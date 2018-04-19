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Дома по программе реновации оборудуют инновационной системой раздельного сбора мусора
15 мая 2018 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 16:02
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
В жилых домах, построенных в рамках программы реновации, будет предусмотрена инновационная система раздельного сбора мусора. Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, которого цитирует "Интерфакс", баки для раздельного сбора мусора будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Это новшество предусмотрено техническими требованиями к проектированию домов по программе реновации.

"В окончательной редакции эти требования будут утверждены в ближайшее время. Именно этот документ впоследствии станет основой для создания "Московского стандарта реновации", пояснил Левкин, напомнив, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил он.

Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.

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