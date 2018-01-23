Водителей предупредили о новых камерах на дорогах

23 января 2018 г. Дочь Пескова раскритиковала московскую полицию и бесполезные камеры на платных парковках

На своей странице в Instagram Елизавета Пескова рассказала, что у ее подруги с платной парковки угнали Mercedes Benz S класса. При этом все камеры на парковке оказались нерабочими, а в полиции пострадавшей заявили, что свою машину она, скорее всего, уже не найдет.