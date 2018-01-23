Водителей предупредили о новых камерах на дорогах

В центре Москвы заработали 100 новых камер ГИБДД, которые способны круглосуточно обозревать пространство вокруг себя и фиксировать нарушение правил стоянки и остановки, а также оплату транспортных средств. Контракт на поставку камер в декабре прошлого года выиграла малоизвестная фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, пишет "Газета.Ru"
.
Ажиотаж вокруг них возник еще в конце прошлой недели, когда пост о камерах нового типа появился в сообществе "Синие ведерки" в Facebook
. По словам авторов поста, они установлены в пределах Бульварного кольца и работают на нарушение правил остановки и стоянки. "Мы все привыкли, что мимо должен проехать паркон или пройти инспектор, но эти камеры бдят 24/7. Если вы остановились в запрещенном месте более чем на 10 секунд, то эта камера вас сфотографирует и пришлет вам письмо счастья на 3000 рублей", - говорилось в сообщении. Только на улице Петровка вплотную друг к другу установлены 11 комплексов, столько же установили и на Новом Арбате.
Руководитель пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Анна Пивоварова подтвердила радиостанции "Говорит Москва"
информацию о новых комплексах, заявив, что эта мера поможет сократить количество нарушений как на территории платных парковок, которые также попадают в поле зрения камер, так и на прилегающих участках дороги. Сами же автомобилисты от этой идеи не в восторге. "Таксисты очень скоро будут выбрасывать пассажиров на ходу при таких раскладах. Иначе не очень выгодный бизнес получается: приехал на заказ 500 рублей, из которых 30% "Яндекс" забрал, а заработал штраф за ожидание пассажира 3000 рублей", - говорится в одном из комментариев к посту "Синих ведерок".
Между тем, как ранее заявлял глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, в этом году столицу ждет бурный рост количества дорожных камер всех типов. К началу 2019 года их общее число вырастет примерно с 1,8 тысячи устройств до 2,5 тысячи. В частности, в городе установят 600 стационарных
и 140 передвижных комплексов, камеры также установят на перекрестках для наказания водителей, которые не пропускают пешеходов
.
Как пояснил эксперт в сфере фотовидеофиксации Григорий Шухман, новые камеры работают по принципу оптического распознавания изображения, и им достаточно нескольких секунд, чтобы зафиксировать неподвижный автомобиль в зоне, где остановка запрещена. Комплексы приобрели в декабре 2017 года, и контракт предусматривает поставку только 100 комплексов, так что в ближайшее время число камер такого типа в Москве не увеличится. С другой стороны, власти могут поменять расположение уже установленных приборов, а с течением времени водителям будет все сложнее избежать штрафов.
"Здесь налицо сплав современных технологий, желания мэрии и финансовых возможностей города, который вводит тотальные запреты и имеет возможность обеспечить тотальный контроль. Другое дело, что есть вопрос с обоснованностью самих ограничений на ту же стоянку. Если ее везде запрещать, то людям все равно надо будет где-то парковаться, а значит, придется нарушать", - пояснил эксперт.
Между тем один из участников рынка производителей комплексов фотовидеофиксации отметил, что компания-производитель камер была зарегистрированы в конце июля прошлого года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей: как именно компания-новичок смогла выиграть крупный контракт, не вполне понятно. В работе камер также нет никакой инновационности: один из российских производителей внедрил камеры с таким же принципом работы в одном из регионов еще четыре года назад. "Так что по поводу этой конторы у меня есть вопросы", - заключил он.