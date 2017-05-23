NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
мая
pda
Поиск
Архив

Москвичей призвали сообщать в полицию о вандалах, ломающих сирень
15 мая 2018 г. | Время публикации 15:34 | Последние изменения 17:48
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский призвал обращаться в полицию москвичей, которые заметили случаи порчи сирени и других кустарников, а также цветов. Его цитирует агентство "Москва".

"Если говорить о цветущих кустарниках, у вандалов очень пользуется популярностью сирень. Также рвут кизильник, чубушник, который в простонародье называют жасмином. Если вы видите, что кто-то портит кустарники или рвет цветы, надо сразу обращаться в полицию или к балансодержателю - то есть в управляющую компанию, которая отвечает за содержание зеленых насаждений в вашем дворе", - сказал Кульбачевский, напомнив, что в Кодексе об административных правонарушениях Москвы есть статьи о повреждении и незаконном уничтожении зеленых насаждений. Они предусматривают штрафы для граждан в размере до 4,5 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.

"Всех призываю более бережно относиться к красоте, создаваемой в наших дворах, в том числе благодаря акции по высадке насаждений "Миллион деревьев". Все-таки посадочный материал для дачи лучше покупать на рынке или в каких-то специальных питомниках, магазинах и центрах. Это лучше, чем воровать у самих себя. Тем более, выбор для покупок сейчас просто колоссальный", - сказал Кульбачевский.

Напомним, в начале года заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице за последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых зон - от 200 с небольшим в 2010 году до более чем 550 в настоящий момент. Однако активисты отмечают, что сомнительное благоустройство затронуло множество городских парков, включая парк "Крылатские холмы", "Кузьминки", Терлецкий лесопарк, парк 50-летия Октября и другие. При этом у благоустроителей отсутствуют документы на ведение работ, информационный щит и заключения экологических экспертиз, а само благоустройство можно назвать скорее вандализмом.

Одной из горячих точек стали усадьба "Михалково" и прилегающий к ней парк, где летом под видом благоустройства массово вырубались деревья. Тот факт, что у рабочих отсутствовали порубочные билеты, признавали даже в департаменте природопользования Москвы, но к заметным последствиям этот факт не привел. А столичный мэр заявил, что работы там проводились якобы по просьбам самих москвичей.

Гринпис России также подсчитал возможные потери зеленого фонда Москвы при сносе и строительстве новых домов по программе реновации. По оценкам организации, реновация приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности в Москве, что вчетверо превышает потери города за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старых границах. По мнению экологов, вырубка 40-60-летних деревьев при сносе старых домов и плотная застройка "неизбежно приведет к изменению микроклимата", деградации уцелевших природных комплексов, ухудшению здоровья москвичей. В мэрии заявили, что потребуют максимально сохранить существующие деревья и кустарники, однако экологи не доверяют обещаниям властей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Заммэра похвастался уровнем озеленения Москвы на фоне скандалов в парках и тревог экологов
23 января 2018 г.
Заммэра похвастался уровнем озеленения Москвы на фоне скандалов в парках и тревог экологов
Заммэра заявил, что в столице за последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых зон, особое внимание уделяется паркам в шаговой доступности от жилых домов. Однако экоактивисты говорят об обратном.
3 января 2018 г.
23 мая 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.05.2018   17:47
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 15 мая 2018 г. // Последняя новость 15:34
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>