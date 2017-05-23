Москвичей призвали сообщать в полицию о вандалах, ломающих сирень

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23 января 2018 г. Заммэра похвастался уровнем озеленения Москвы на фоне скандалов в парках и тревог экологов

Заммэра заявил, что в столице за последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых зон, особое внимание уделяется паркам в шаговой доступности от жилых домов. Однако экоактивисты говорят об обратном.

3 января 2018 г. Урбанист как диагноз: самые заметные примеры "уродоустройства" Москвы за минувший год