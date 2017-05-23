Москвичей призвали сообщать в полицию о вандалах, ломающих сирень

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский призвал обращаться в полицию москвичей, которые заметили случаи порчи сирени и других кустарников, а также цветов. Его цитирует агентство "Москва"
.
"Если говорить о цветущих кустарниках, у вандалов очень пользуется популярностью сирень. Также рвут кизильник, чубушник, который в простонародье называют жасмином. Если вы видите, что кто-то портит кустарники или рвет цветы, надо сразу обращаться в полицию или к балансодержателю - то есть в управляющую компанию, которая отвечает за содержание зеленых насаждений в вашем дворе", - сказал Кульбачевский, напомнив, что в Кодексе об административных правонарушениях Москвы есть статьи о повреждении и незаконном уничтожении зеленых насаждений. Они предусматривают штрафы для граждан в размере до 4,5 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.
"Всех призываю более бережно относиться к красоте, создаваемой в наших дворах, в том числе благодаря акции по высадке насаждений "Миллион деревьев". Все-таки посадочный материал для дачи лучше покупать на рынке или в каких-то специальных питомниках, магазинах и центрах. Это лучше, чем воровать у самих себя. Тем более, выбор для покупок сейчас просто колоссальный", - сказал Кульбачевский.
Напомним, в начале года заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице за последние годы значительно увеличилось
количество организованных зеленых зон - от 200 с небольшим в 2010 году до более чем 550 в настоящий момент. Однако активисты отмечают, что сомнительное благоустройство затронуло множество городских парков
, включая парк "Крылатские холмы", "Кузьминки", Терлецкий лесопарк, парк 50-летия Октября и другие. При этом у благоустроителей отсутствуют документы на ведение работ, информационный щит и заключения экологических экспертиз, а само благоустройство можно назвать скорее вандализмом.
Одной из горячих точек стали усадьба "Михалково" и прилегающий к ней парк, где летом под видом благоустройства массово вырубались деревья. Тот факт, что у рабочих отсутствовали порубочные билеты, признавали даже в департаменте природопользования Москвы, но к заметным последствиям этот факт не привел. А столичный мэр заявил, что работы там проводились якобы по просьбам самих москвичей
.
Гринпис России также подсчитал возможные потери зеленого фонда Москвы при сносе и строительстве новых домов по программе реновации. По оценкам организации, реновация приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности в Москве, что вчетверо превышает потери города за последние 15 лет
и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старых границах. По мнению экологов, вырубка 40-60-летних деревьев при сносе старых домов и плотная застройка "неизбежно приведет к изменению микроклимата", деградации уцелевших природных комплексов, ухудшению здоровья москвичей. В мэрии заявили, что потребуют максимально сохранить существующие деревья и кустарники, однако экологи не доверяют обещаниям властей.